凱特抗癌半年首露面 「進展良好未脫險境」

亮相英王壽辰閱兵禮

42歲的凱特昨晨身穿帶水手服紋飾的白色套裝，偕同家人抵達白金漢宮，在丈夫王儲威廉騎馬引領下，她與三名子女同乘馬車參加林蔭大道的王家閱兵巡遊，其後威廉一家來到白金漢宮陽台，與英王伉儷等王室高級成員一起亮相。儀式完結後，威廉一家離開白金漢宮。凱特則在Instragram（Ig）表示，感謝參與閱兵儀式每一個人。

英國王室上周五確認凱特會參與英王壽辰閱兵，凱特入夜後在Instagram發文，表示「驚詫」世界各地送上數以萬計的祝福慰問，對她與威廉度過那段艱難日子非常有幫助。談到病况，她自言目前進展良好，療程預期還有數個月。

凱特自去年12月出席聖誕彌撒後再無露面，至今年1月獲披露接受過腹腔手術留院兩周，惹起外界對其健康狀况的揣測。到3月22日，她才通過錄影片段承認患癌，2月起接受預防性化療。凱特指一如其他接受化療的病人，情况時好時壞：「壞的時候，終日感覺虛弱、疲倦，必須放下一切讓身體休息。不過……在我感到良好的日子，會喜樂地參與學校生活，花私人時間於令自己有活力和積極的事物上，並在家做一點工作。」

（路透社/衛報）