明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

凱特抗癌半年首露面 「進展良好未脫險境」

【明報專訊】英國儲妃凱特公開患癌逾兩個月後終首度公開露面，昨天（15日）亮相慶祝英王查理斯三世官方壽辰的王室儀式，她在民眾面前屢展笑容，看起來精神尚佳。她在亮相前一日先透過社交平台發文，首度親述抗癌經歷，自言治療進展良好，儘管未脫離險境，但已恢復參與一些簡單公務，以及照顧子女學業，盼在今夏再有小量的公開亮相活動。

亮相英王壽辰閱兵禮

42歲的凱特昨晨身穿帶水手服紋飾的白色套裝，偕同家人抵達白金漢宮，在丈夫王儲威廉騎馬引領下，她與三名子女同乘馬車參加林蔭大道的王家閱兵巡遊，其後威廉一家來到白金漢宮陽台，與英王伉儷等王室高級成員一起亮相。儀式完結後，威廉一家離開白金漢宮。凱特則在Instragram（Ig）表示，感謝參與閱兵儀式每一個人。

英國王室上周五確認凱特會參與英王壽辰閱兵，凱特入夜後在Instagram發文，表示「驚詫」世界各地送上數以萬計的祝福慰問，對她與威廉度過那段艱難日子非常有幫助。談到病况，她自言目前進展良好，療程預期還有數個月。

凱特自去年12月出席聖誕彌撒後再無露面，至今年1月獲披露接受過腹腔手術留院兩周，惹起外界對其健康狀况的揣測。到3月22日，她才通過錄影片段承認患癌，2月起接受預防性化療。凱特指一如其他接受化療的病人，情况時好時壞：「壞的時候，終日感覺虛弱、疲倦，必須放下一切讓身體休息。不過……在我感到良好的日子，會喜樂地參與學校生活，花私人時間於令自己有活力和積極的事物上，並在家做一點工作。」

（路透社/衛報）

相關字詞﹕威廉王子 化療 英王查理斯三世 癌症 凱特

上 / 下一篇新聞