波音空巴部件商誤用「假鈦」 惹飛安疑慮 不知名華企涉冒中國鈦業龍頭供貨 輾轉進供應鏈

鈦金屬材料發現腐蝕小孔揭發

Spirit既為波音提供客機機身部件，也為空巴提供機翼部件，事件源於有零件供應商在鈦金屬材料發現有腐蝕導致的小孔而揭發事件。最先報道事件的《紐約時報》引述3名消息人士指，使用「假貨」鈦金屬所製部件的客機在2019年至23年製造，涉及型號包括波音737 Max、787（夢幻客機）和空巴A220。Spirit人員指，相關鈦金屬用在客機不同部件，例如在波音787用於乘客機門、貨艙門及連接引擎到機身的組件；在737 Max及A220，受影響部件包括用於保護連接引擎和機身的部件免受高溫影響的隔熱罩。

Spirit發言人布奇諾稱，該公司判斷問題源於有單一批次的鈦金屬透過認可供應商進入供應鏈導致。布奇諾指經廣泛測試，該批鈦金屬的質素相信是飛機生產級別，只是認證文件出現問題。他指Spirit並非直接收到涉事鈦金屬原料，而是從承包商收到應用該批鈦金屬所製的零件，故問題在於無法追溯材料源頭，主張並無安全風險。波音及空巴皆表示，經測試未發現涉事部件有問題，而Spirit已在研究如有需要應如何以最有效方式替換。

部件商指質素仍符生產飛機級別

《紐時》指事件或可追溯自2019年。土耳其航空航天工業公司（TAI）當時從一間不知名的中國供應商購買一批鈦後，將其轉售到數間生產商製作飛機零件，Spirit採購該批零件後，用於製造波音和空巴飛機的部件。意大利「鈦國際集團」（TIG）去年12月發現，其有份購入的涉事鈦金屬有別於平常收到，連附帶證明書似乎也是偽造。Spirit其後調查，今年1月通報波音及空巴，指無法核實用於製造某些零件的鈦金屬來源。

合格證書涉偽造 FAA調查影響

涉事文件為「合格證書」（certificates of conformity，即進出口企業用於證明產品符合安全及相關法規的文件），Spirit人員形容相當於該批鈦金屬的出生證明，詳細介紹其品質、製造方法和來源。消息人士指銷售涉事鈦金屬的中國公司似乎有員工偽造證書資料，寫上材料來自中國鈦業龍頭寶雞鈦業，後者確認未有供應涉事鈦金屬。

美國聯邦航空管理局（FAA）上周五（14日）宣布展開調查，既要確認受影響範圍，也要確認採用問題零部件的飛機有無短期和長期安全影響。波音表示會移除未交付客機的問題鈦零部件，已投入服務的客機可繼續安全飛行；空巴則稱測試顯示A220的適航水平不受影響。

（紐約時報/金融時報/法新社/彭博社）