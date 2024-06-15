英極右改革黨民調首超保守黨 法拉奇自詡反對派領袖

民調於周三和周四（12和13日）對2211名英國成年人進行，顯示改革黨支持度由5月16日的低位11%，一個月內升至19%，保守黨支持度則由5月24日的22%反覆下跌至18%。工黨最新支持度37%，持續大幅領先兩黨，但比起5月7日高位的48%回落了10個百分點。

法拉奇稱準備與保守黨組中右派

YouGov指出，改革黨支持度雖首次超越保守黨，但兩者數值仍在誤差範圍內，「要一段時間才知道改革黨能否維持超越甚至進一步拋離保守黨。」惟法拉奇的政黨與執政保守黨支持度叮噹馬頭，在選舉格局上已經屬於「劇變」（seismic shift），「這一天終於來到」。

在ITV周四晚主辦的電視辯論上，法拉奇自言改革黨「現在是工黨的反對派（最大反對黨）」，又斥保守黨在過去4屆大選都在移民問題欺騙選民。他周四較早時表示準備好帶領由改革黨和保守黨組成的「中右派」。內政大臣柏斐文等保守黨強硬派對跟法拉奇合作已開綠燈。

黨員拉票避提代表保守黨出選

保守黨選情告急下士氣低落，有候選人甚至似乎視保守黨招牌為負累，避在競選廣告提及代表保守黨，包括部分保守黨高層和前閣員。有黨內人士甚至形容許多參選者已「完全放棄」。

（法新社/金融時報/每日郵報）