南非重回民族團結政府 非國大伙拍白人為主原在野黨

路透社形容，非國大與DA這兩個嚴重對立的政黨達成協議，曾經被認為不可想像。惟在南非進入無政黨國會過半的新局面下，民族團結政府得以重新出現。在非國大和DA以外，執政聯盟還包括愛國聯盟（極右反移民政黨）和因卡塔自由黨（地方黑人民族主義政黨）。

拉馬福薩連任總統 祖馬領導反對派

根據協議，團結政府成員事前同意支持拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）連任總統。國會第三、四大黨民族之矛黨（MK）和經濟自由鬥士黨（EFF）拒入全國團結政府，兩者都由政治鬥爭落敗的非國大政客創立，前者黨魁祖馬將成為反對派領袖。

在1994年大選後，曼德拉曾組織由非國大、國民黨（即早年執行種族隔離政策的白人為主舊執政黨，1997年由新國民黨繼承，2005年跟非國大合併）和因卡塔自由黨組成的民族團結政府，到1999年大選後結束。對比當年配合民主轉型起步，今次的民族團結政府有政黨合作時代開啟的意味。

DA黨魁斯汀霍森昨稱這象徵南非歷史進入新時期，又指多黨政府將成為新常態。儘管DA政治淵源是反對種族隔離的白人政黨，但始終被視為代表白人、亞裔和混血族裔利益。

非國大在上月國會大選獲得400個議席中的159席，位列第一，但30年來首度未獲絕對多數地位，不得不尋求與其他政黨聯手。

（路透社/BBC）