哈馬斯認不知剩多少人質生還

指拜登方案未滿足終戰要求

哈姆丹（Osama Hamdan）在黎巴嫩首都貝魯特接受CNN訪問，提到美國總統拜登5月31日公布的3階段停火方案，指並沒有滿足哈馬斯的終戰要求。他稱哈馬斯需要以方明確表態接受停火、完全從加沙撤軍、讓巴人自決未來、重建、解除圍封，又指哈馬斯準備好討論有關交換人質的公平協議。

強調停火須永久 以軍須全撤出加沙

根據3階段停火方案，以哈雙方先停火6周並交換部分人質和囚犯，以軍從加沙人口密集地區撤軍，至於第2階段的永久結束戰爭及以軍全面撤出加沙，則需要再談判。

哈姆丹稱停火持續時間對哈馬斯而言是關鍵問題，哈馬斯擔心以國無意執行第二階段協議；他稱敵對行動須永久結束，以色列須完全撤出加沙。

另一方面，以國總理內塔尼亞胡亦就達成協議確保人質獲釋而面對愈來愈大壓力。哈姆丹直言，他不知道尚有多少人質在生，其他人對此亦一無所知。外界一直憂慮已死亡的人質數目較公眾所知為多，哈馬斯4月時亦曾向國際調解人員暗示，無法滿足當時在談判的停火協議首階段釋放40名人質的條件。

（CNN/Politico）

（以色列-哈馬斯戰爭）