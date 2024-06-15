特稿：澤連斯基對華表態變 烏專家：華厚俄薄烏

月初控華礙烏和會 現盼習守諾武不供俄

中國外交部上月31日確定中方難以派代表出席烏克蘭和平峰會，澤連斯基6月2日出席香會期間，一反對中俄關係的低調態度，點名指控中國助俄阻撓其他國家出席和平峰會，甚至質疑北京淪為「普京手中的工具」，又指俄軍部分武器來自中國。同場的中國防長董軍則強調中方不支持俄羅斯，也不支持烏克蘭，致力於勸和促談，不向衝突任何一方提供武器。

烏克蘭及後暫緩「狙擊」。6月5日，烏克蘭第一副外長瑟比加訪京參與中烏外交部磋商，先後會見中國外交部副部長孫衛東和政府歐亞事務特別代表李輝。中方通報只提及就中烏關係和烏克蘭危機等問題交換意見，烏方新聞稿則有提及繼續邀請中方參與和會。

延至周四（13日），澤連斯基在七國集團（G7）峰會場邊與美國總統拜登會談後提到，習近平與自己對話時說過，不會向俄方出售任何武器，「我們會看他是否值得尊重的人，即他不會（對俄售武），因為他對我作出承諾」。澤連斯基未提到何時跟習對話，但迄今二人最近一次已知通電話是4月26日，北京新聞稿重申中方核心立場是勸和促談，「既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油」。

「烏首要關切中俄軍事伙伴關係」

對比中俄保持領袖互訪等高層交流，烏方認為受北京「冷待」。烏克蘭漢學家協會理事長維塔（Vita Golod）向本報表示，澤連斯基在過去近兩年半一直對中方模糊立場展示耐性，試圖跟中方外交官尋找共同點，並透過不同平台邀習對話，「顯然中國對烏和對俄的關係並不平衡」。她直言中俄密切關係對烏克蘭國家安全構成威脅，「烏克蘭人的首要關切是普京訪華期間獲強調的中俄軍事伙伴關係」。

中國外長王毅與巴西總統首席特別顧問阿莫林上月23日聯合發表兩國就政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，表明歡迎國際社會成員支持並加入。儘管澤連斯基未點名批評這項提案（至6月4日烏外交部聲明正式婉拒「六點共識」），惟路透社前日引述10名外交官報道，中方極力向全球南方國家推銷「六點共識」，包括李輝上月底中東外訪及其後拜會發展中國家的駐華使館。王毅上周三稱，已有來自五大洲的45個國家通過不同方式對「六點共識」作出積極回應，其中26個國家已確認加入或正在認真研究加入方式。

中巴「六點共識」 被質疑圖另起爐灶

維塔表示，這次和平峰會是澤連斯基的個人倡議，峰會三大議題都不違背中方版本的「和平方案」，但中方拒絕參與，堅持俄羅斯須獲邀——烏方認為時機未適合。她認為，澤連斯基感到失望的不止是對中方拒絕其私人邀請，也包括中方試圖在未獲烏方同意下建立和平解決烏戰方案的替代平台，「中國顯然尋求在烏克蘭取得自身的外交勝利，基輔起初也準備跟中方調解官員接觸，但中方近期的倡議顯然對烏方不利」。

烏克蘭也許仍力求謹慎，西方可能有更大動作。像澤連斯基稱觀望習會否守諾後，拜登即插話稱：「中國未供應武器，但提供生產那些武器和能力和相應科技，故實際上正幫助俄羅斯。」美國近日對內地和香港企業加強涉俄次級制裁的範圍。

明報記者 周宏量

（俄軍侵烏）