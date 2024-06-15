「全球南方」冷待 烏克蘭和會難孤立俄 峰會今瑞士舉行前 普京提新停火條件烏峻拒

瑞士外長卡西斯周一宣布，峰會會在當地周六時間下午開始，主要環節是由工作小組討論3大主題：（1）核安全；（2）船運自由和糧食安全；（3）人道主義事宜，包括釋放所有戰俘和讓在戰爭中遭轉移至俄羅斯的烏克蘭兒童回國。

烏克蘭總統澤連斯基前年11月所提出「10點和平方案」倡議，以上主題正是其中3點；外長庫列巴表明只聚焦其中3點只是「戰術」做法，烏方仍會堅守10點倡議的戰略目標，即包括俄軍撤兵及收復失土。分析認為烏方縮窄議程可助立場不一的與會者達共識，瑞士已表明爭取會後發表立場一致的聯合聲明。

與會代表減 顯全球南方曖昧態度

澤連斯基月初指將有107個國家和組織的代表與會，但瑞士周一確認160個受邀國家和組織中，現只有100個確認參與，最終名單要待周五稍後公布。自由歐洲電台周三更引述一名消息人士指，不排除峰會前「會有更多國家和組織退出」。

這現象的背後是「全球南方」國家的曖昧態度，按截稿前所知，中國表明在俄羅斯不獲邀下很難加入，印度會派「高級別」代表團，印尼由駐瑞士大使做代表，土耳其由外長菲丹出席。南非、沙特阿拉伯和巴西則態度曖昧，其中南非主張應邀俄國參與，沙特近期另有安排澤連斯基到訪，而巴西總統盧拉周四在瑞士參加國際勞工組織會議和會見瑞士聯邦主席，後到意大利出席七國集團（G7）峰會，但不會折返瑞士參與烏和平峰會。CNBC指峰會缺乏對俄影響力，路透社更形容基輔無法達成孤立俄羅斯的目標。

中國和巴西上月發表關於政治解決烏克蘭危機的「6點共識」，其後北京屢被質疑游說發展中國家不要參與這場烏克蘭和平峰會，包括澤連斯基本人（見另稿）。

俄要烏承認「新領土」 烏斥形同投降

在烏克蘭和會舉行前夕，俄羅斯總統普京到外交部發表演說，提出另一套「和平解決方案」，首先要烏克蘭承認「新領土現實」，俄軍可在烏軍撤出俄方新領土後停火——換言之，即烏方不但要接受俄方2014年克里米亞半島吞併公投以及2022年頓涅茨克州、盧甘斯克州、赫爾松州和扎波羅熱州吞併公投的結果，還要主動交出頓、盧、赫、扎4州現仍未被俄軍佔領的地區。

普京指展開談判的第二個條件是基輔政權宣布放棄加入北約的計劃，如要和平解決烏克蘭危機，俄羅斯還需烏克蘭保持中立、不結盟、無核化、去軍事化和去納粹化，而且要取消對俄羅斯的制裁。普京聲言俄方提出的是「真正的和平建議」，西方和基輔如拒絕，即要為流血衝突負責。

烏克蘭立即表明拒絕，斥俄方提案形同要烏方「投降」，令國家未來難以抵禦新攻擊；國家安全與國防事務委員會秘書利特維年科炮轟普京說法顯示他根本不想談判，選擇此刻發言只是為了破壞烏克蘭和平峰會。

（路透社/基輔郵報/自由歐洲電台/俄羅斯衛星通訊社）

（俄軍侵烏）