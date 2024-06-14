英工黨創富政綱撼保守黨 長期戰略方針對華 支持移英港人

英國大選將於約3周後的7月4日舉行，多項民調都顯示工黨將能輕鬆勝出。施紀賢昨在曼徹斯特公布工黨政綱時表示，一旦勝選他將更多參考工黨前首相貝理雅的模式執政。

推動經濟增長 結束保守黨「絕望時代」

這份精簡的政綱重點關注工黨的5項使命：經濟成長、清潔能源、犯罪率減半、改革兒童保育和教育，及建立為未來而設的國民保健服務（NHS）。政綱又提出不提高企業稅、成立國營能源公司投資可再生能源，又會成立國家財富基金，不再實施緊縮政策並改善公共服務，解決規劃和住屋方面的結構問題等。他指工黨政府將「以穩定取代混亂，以長期代替短期」，結束保守黨政府的空談「絕望時代」。

在外交關係方面，施紀賢承諾一旦勝選，會審視與中國的雙邊關係，提升英國在了解和應對中國帶來的挑戰和機遇方面的能力，「在可以合作的地方合作，在需要競爭時競爭，在必須挑戰時挑戰」。工黨亦提出會支持移英香港人。

屬保守黨的現任首相辛偉誠周二已發表政綱，承諾若再度當選將減稅處理移民問題。

《衛報》形容工黨政綱沒重大政策驚喜，是要跟保守黨本周較早時公布更注重政策的政綱形成對比，反映工黨對大選態度謹慎，及不希望保守黨有機會破壞工黨競選，或削弱目前其領先20個百分點的民調優勢。

在周三，施紀賢跟保守黨首相辛偉誠出席電視節目接受主持及觀眾質詢。電視節目結束後，天空新聞民調顯示，有六成四受訪者認為施紀賢表現較出色。

（衛報/路透社）