英擴制裁俄涉中港企 華嚴正交涉

首制裁違禁油決定船舶

英國政府網頁昨天公布，50項新制裁是與G7伙伴協調行動的一環，將打擊俄國的金融體系和支援俄國軍工產業的供應商。昨公布包括制裁多42間公司和6艘船，針對為俄提供軍火、機牀、微電子的商企，包括分佈中國內地和香港、以色列、吉爾吉斯、土耳其等地的供應商，以及從朝鮮運輸軍用物資往俄羅斯的船舶。根據英國政府網頁，涉及的5間中國公司包括安徽新諾精工股份有限公司、衡水元展貿易有限公司、衡水和碩纖維素有限公司、武漢同昇科技有限公司、香港恒邦微電子有限公司。

英國公布的其一措施是制裁俄國用來避開歐美對俄油出口限制的「影子艦隊」，使相關船舶的運輸成本增加。英國政府指石油出口是俄羅斯的收入主要來源。去年從生產所得的稅收亦達8.9萬億盧布（7831億港元），相當於俄國聯邦收入的31%。

此外有打擊莫斯科證券交易所等俄國金融體系核心機構、增加外國銀行與俄國交易風險的措施。英揆辛偉誠昨在意大利南部出席七國集團（G7）峰會稱：「今天，我們再次通過制裁擴大對俄羅斯經濟壓力，削弱它為戰爭機制融資的能力。」（法新社）

（俄軍侵烏）