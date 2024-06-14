阿根廷審議緊縮經改 國會外示威如戰場

米萊伊提出的經濟改革方案，內容包括宣布國家進入一年經濟緊急狀態，以容許他作為總統解散部分的聯邦機構，並把阿根廷航空等約12間公營企業民營化。改革案的其他措施包括提高領取最低退休補貼的門檻，以及削弱勞工保障等。法案原在參議院獲36：36得票，最終周三晚以副總統暨參院議長維拉魯爾投下一票贊成，打破僵局獲總體通過，參議院此後將逐項審議法案條文，再交予眾議院作最終表決。

國會議員受傷送院

有示威者抨擊議案包括損害勞工權益措施，讓阿根廷「倒退100年」。衛生部門表示，有7名示威者遭胡椒噴霧噴中送院，包括5名國會議員，還有數十名傷者在現場接受治療。安全部門表示最少20名警員受傷，另有15人被捕。

阿根廷正面臨300%超高通脹等經濟問題，米萊伊去年12月上台以來推動激進「震盪療法」，包括已用行政命令削減內閣一半職位和5萬個公共職位。

（法新社/BBC/路透社）