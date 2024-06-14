聯國調查：以哈均犯戰爭罪 同施性暴力行為 指控以方犯「滅絕」反人類罪

報告由聯合國前人權事務高級專員暨國際刑事法院（ICC）前法官皮萊（Navi Pillay）等3人組成的獨立國際調查委員會，基於遙距方式和一次出使土耳其和埃及的任務，訪問以哈戰爭受害者和證人，並審閱數以千計經法證分析審核的開源證物、數百份衛星影像和法醫報告所撰寫，是自以哈戰爭爆發以來，聯合國首份相關事件的詳細報告。

以涉飢餓作戰爭手段

報告所涵蓋截至去年底以色列在加沙的軍事行動和攻擊行為。委員會發現其間以色列政府和當局應對以下戰爭罪行負責：利用飢餓作為戰爭手法；謀殺或故意殺害；蓄意攻擊平民和民用物件；強迫轉移；性暴力；虐待暨非人道或殘酷對待；強硬拘禁和侮辱個人尊嚴。委員會指其中滅絕（extermination）、針對巴人男性和男童的性別迫害、謀殺、強迫轉移、虐待，以及非人道和殘酷對待，屬於反人類罪（又稱「危害人類罪」）。

報告重點指出，以軍部分行動程序由特定形式性暴力或基於性別暴力構成，指這類行為密集、持久和嚴重，包括強迫脫衣和裸露以羞辱巴人。

報告中關於哈馬斯等7個巴勒斯坦武裝組織去年10月7日突襲以色列的部分則指出，在數處地點有主要針對以色列女性的性暴力，指武裝組織在擄拐民眾的過程中大規模施加肢體、精神、性暴力和侮辱，包括將被拐者遊街示眾，「女性及女性的肉體被男施襲者用作戰利品」，亦有證據表明武裝分子褻瀆屍體，包括性方面的褻瀆、斬首、撕裂、焚燒、殘害肢體部分和把遺體脫光，這些行為均構成戰爭罪行。

以方轟「有系統反以歧視」

皮萊強調說：「有必要向所有曾犯罪的人問責。」她又指停止暴力循環的唯一方法是嚴守國際法。

報告內容亦指控以色列阻撓委員會調查，以及讓其進入以色列和巴勒斯坦被佔領土地。以色列駐日內瓦聯合國使團形容今次報告再次反映「有系統的反以色列歧視」。以色列外交部則抨擊報告「充斥謊言及對以軍血的誹謗」。哈馬斯未即時回應，其軍事分支曾否認一切突襲期間針對以色列女性性暴力的指控。

上述報告將於下周三提交在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會會議。愛爾蘭都柏林聖三一大學國際人權法助理教授貝克爾表示，ICC或依據報告內容，尋找調查被通緝以色列與哈馬斯領袖的新線索。他又認為南非將毫無疑問利用報告，在國際法院（ICJ）審議加沙種族滅絕案中指證以色列。

以哈都被指有虐待在囚者。路透社周三報道，有被以色列拘留的巴人囚犯透露他們遭監獄當局非人道對待，蓄意不讓他們接受必須的醫學治療。另外，上周六在以軍營救行動中獲救27歲人質科茲洛夫的家人同日向多間傳媒表示，科茲洛夫被扣加沙8個月期間，遭哈馬斯成員精神虐待，並持續對他「洗腦」，如說「人質已被以色列放棄，以方會派兵擊殺他們」等。

（聯合國網站/法新社/BBC/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）