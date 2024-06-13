愈高學歷愈難就業 競爭激烈作弊成風

【明報專訊】印度許多高學歷人士近年都發現要在就業市場找到合適工作殊為艱難，不少人只能打臨時工或做幾份工幫補家計，反映就業前景沒有隨教育水準提高而改善。
大學生爭赴以色列髹漆紮鐵
今年1月，北部哈里亞納邦有數百男子爭逐去以色列做髹漆、紮鐵、鋪磚等工作機會，當中不乏擁有大學學位人士，顯示高學歷不足以保證有穩定工作。擁有兩個學位的31歲庫馬爾雖然擁有教師和柴油機器維修技工等資格，卻一直只能做油漆工人、紮鐵、汽車維修等臨時工，從未賺超過日均700盧比（66港元）。如果獲聘到以色列，月薪達13.7萬盧比（1.29萬港元），兼有住宿和醫療福利。要養活7名家人的他說：「這兒沒有保障的工作。物價愈來愈高。即使我畢業了9年，依然財政不穩。」
印度是世界其一增長最快的經濟體，去年7月至9月增幅7.6%。按此走勢，可望最遲於2027年躍升為世界第三大經濟體。惟印度管理研究所（IIM）2月發表的研究報告顯示，愈高教育程度的印度人愈難在國內覓得工作：在15歲至29歲群組中，文盲和小學程度或以下人士2020年至2021年的失業率分別是0.57%和1.13%，大學畢業或以上的高學歷人士卻達14.73%。
100萬人爭1000公職
專家表示，作弊成風跟升學競爭激烈和求職艱難脫不了關係。每年大學入學聯考，有數以萬計申請者競爭1.5萬餘個學額。政府的聯合公職考試，去年有逾100萬人競爭區區1000個空缺。
2022年1月，比哈爾邦2800萬人競爭9萬個鐵路公司職位，但相關入職考試被指不公正，觸發示威騷亂。一名為補習中心工作的俄籍黑客曾為巨額報酬，2021年入侵名校印度理工學院網絡系統操控工學院的網上入學試，協助考生解題。