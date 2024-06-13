愈高學歷愈難就業 競爭激烈作弊成風

大學生爭赴以色列髹漆紮鐵

今年1月，北部哈里亞納邦有數百男子爭逐去以色列做髹漆、紮鐵、鋪磚等工作機會，當中不乏擁有大學學位人士，顯示高學歷不足以保證有穩定工作。擁有兩個學位的31歲庫馬爾雖然擁有教師和柴油機器維修技工等資格，卻一直只能做油漆工人、紮鐵、汽車維修等臨時工，從未賺超過日均700盧比（66港元）。如果獲聘到以色列，月薪達13.7萬盧比（1.29萬港元），兼有住宿和醫療福利。要養活7名家人的他說：「這兒沒有保障的工作。物價愈來愈高。即使我畢業了9年，依然財政不穩。」

印度是世界其一增長最快的經濟體，去年7月至9月增幅7.6%。按此走勢，可望最遲於2027年躍升為世界第三大經濟體。惟印度管理研究所（IIM）2月發表的研究報告顯示，愈高教育程度的印度人愈難在國內覓得工作：在15歲至29歲群組中，文盲和小學程度或以下人士2020年至2021年的失業率分別是0.57%和1.13%，大學畢業或以上的高學歷人士卻達14.73%。

100萬人爭1000公職

專家表示，作弊成風跟升學競爭激烈和求職艱難脫不了關係。每年大學入學聯考，有數以萬計申請者競爭1.5萬餘個學額。政府的聯合公職考試，去年有逾100萬人競爭區區1000個空缺。

2022年1月，比哈爾邦2800萬人競爭9萬個鐵路公司職位，但相關入職考試被指不公正，觸發示威騷亂。一名為補習中心工作的俄籍黑客曾為巨額報酬，2021年入侵名校印度理工學院網絡系統操控工學院的網上入學試，協助考生解題。

（BBC/The Wire）

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