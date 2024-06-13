教育就業10年積弊 印青年離棄執政黨 選民生計攸關 莫迪人民黨意外失北方邦票倉

莫迪領導的人民黨在人民院全院543席之中，今屆只得240席，較上屆少了64席，遠差於它原期望的370席。要不是有與小黨結盟，人民黨甚至連執政最低要求的272席都達不到。而它失去了29席的北方邦、失去了10席的拉賈斯坦邦、失去了8席的卡納塔克邦和失去了5席的比哈爾邦，不約而同皆發生過連串嚴重考試試題外泄和舞弊事件。

印度社會學家桑卡爾（Madhulika Sonkar）日前在《印度快報》撰文指出，考試作弊問題是18歲至25歲年輕選民最關心的事情，因為會牽連他們的就業機會和生計。

印度近7年間全國有逾70宗考試（包括招聘考試）舞弊事件，影響超過150萬名考生。例如2022年12月24日拉賈斯坦邦招聘公立學校教師考試開考前，警方搗破有人取得試題兼利誘公立學校教師答題後賣予應考者，拘捕48人，考試隨之取消，影響數以百計考生。

考試押後拖遲入職 窮人赴考致負債

許多考試因發生作弊事故而取消或押後，拖慢無辜考生入職時間，又浪費應考費和備試時間。倘若應考者來自農村或低下社會階層，還可能因備考接受培訓、赴考的交通和住宿等開支而欠債。

俗稱《反作弊法》的《公開考試（防止不公平方式）法》2月實施，訂明凡在公開考試中「協助作弊」的人，可囚3年至10年及罰款100萬盧比至1000萬盧比（9.4萬至94萬港元）（註：世界大型招聘網站Glassdoor的2月數據顯示，印度平均年薪99.7萬盧比）。莫迪的人民黨政府稱，訂立首條防止考試舞弊的聯邦法例，能為國家帶來「更為透明、公正、具公信力」考試制度。

統籌部門涉舞弊 新罰則難阻嚇

不過，坊間對新例成效存異議。一名在補習社準備求職考試的學生對印度報章《The Patriot》說：「（新法）可能有些少作用，惟政府應該更加針對統籌考試的部門。」他認為拉賈斯坦邦、比哈爾邦、北方邦發生的試題外泄事件，要不是有考試機關人員參與，不可能這麼大規模。此外，他認為舞弊勾當的人不會被區區1000萬盧比罰款嚇倒，試題外泄背後的「大魚」隨時可能逍遙法外。

安得拉邦、北方邦分別自1998年、1997年便有反考試舞弊法，拉賈斯坦邦在兩年前也頒布了類似法例；古吉拉特邦、北阿肯德邦則正在立法。惟這些邦的考試舞弊依然層出不窮。在《反作弊法》生效後一個月餘，卡納塔克邦一間高中也發生教師參與的集體考試「出貓」案，校長及15名助教被停職。

（BBC/The Patriot/印度快報）

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