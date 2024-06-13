子罪成面臨入獄 拜登表明不特赦

最遲10月中判刑 臨近大選

亨特（Hunter Biden）被定罪後將於120天內被判刑，但法官未定出判刑日期。拜登在法院裁決後發表聲明，稱他將如上周所言接受判決結果，並在亨特考慮上訴時繼續尊重司法程序，又稱他與妻子吉爾會一直支持亨特。他在幾小時後依既定行程出席由推動槍械管制的非牟利組織舉辦的活動，隨後臨時安排乘坐總統專用直升機到威爾明頓一座軍事基地，與亨特夫婦和孫兒見面以示支持，拜登與亨特擁抱並傾談幾分鐘後離開。

法官最遲約於10月中判刑，即大選前不足一個月。外界關注案件會否影響大選。調查亨特多年的共和黨國會議員歡迎今次裁決，民主黨人則強調不影響拜登競選連任。裁決雖只針對亨特，但分析指拜登的對手、前總統特朗普將嘗試把案件跟拜登扯上關係。特朗普競選團隊在判決出爐後發聲明稱，是次審訊不過是為分散對「拜登犯罪家族真正罪行」的注意力，指拜登家族從中國、俄羅斯和烏克蘭賺取數以千萬計美元。

特朗普轟「犯罪家族」

有陪審員表示，所有陪審員都沒有提過任何有關政治動機的事，他亦沒有考慮判決對大選的影響。

美國布朗大學政治學教授席勒（Wendy Schiller）則指出，亨特一案或可讓拜登爭取選民同情，曾任前總統奧巴馬策略師的阿克塞爾羅德（David Axelrod）亦認為，選民不會認為拜登要為兒子的問題負責。

（紐約時報/BBC/法新社）