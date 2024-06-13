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美撤烏亞速營制裁 俄斥包庇新納粹

【明報專訊】美國國務院周二（11日）宣布解除對烏克蘭「亞速營」（Azov battalion）長達10年的軍事禁令，稱是因為經檢討後並無發現該支部隊嚴重侵犯人權。此決定讓該部隊可以恢復獲得美製武器和接受美國軍事訓練。俄羅斯譴責美國，堅稱那部隊是「新納粹分子」。

可恢復供武培訓

按美國1997年通過的《萊希法》（Leahy Law）規定，美國不得向牽涉大規模違反人權的外國安全部隊提供軍事援助。美國國務院前日表示，烏克蘭「第12特種部隊亞速旅」（亞速營）通過了《萊希法》審查：經國務院全面檢視，並無發現它有嚴重違反人權的證據。聲明又表示，俄羅斯以不實資訊積極抹黑亞速營，使之與2015年解散的民兵混為一談，但其實兩者的成分「明顯不同」。

亞速營是2014年5月為對抗俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞、俄國在烏克蘭東部頓巴斯地區勢力，而成立的一支義勇軍，後被吸納入烏國軍隊，2022年曾保衛烏克蘭南部馬里烏波爾市抵禦俄軍至最後一刻；儘管多人被俘，仍贏得許多烏克蘭人視為英雄。惟其部分創始成員存在極右和極端民族主義背景，聯合國2016年一份報告亦指該部隊在烏東「搶掠民產，導致居民流離失所」而惹爭議。俄國一直抨擊它是新納粹和極端民族主義組織。克宮發言人周二批評美國解禁反映它為打壓俄國「無所不用其極」，「甚至與新納粹分子眉來眼去」。

亞速營領袖聲稱其成員跟極右或極端組織無關，其組織歡迎華府決定。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕亞速營（Azov battalion） 俄軍侵烏

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