美堵俄進口漏洞 增制裁300對象 涉內地香港公司 京：正常經貿不受破壞干擾

【明報專訊】七國集團（G7）今、明兩天召開峰會商議進一步援烏制俄的前夕，美國拜登政府為堵塞俄羅斯繼續繞道進口的制裁漏洞，美國國務院與財政部周三（12日）宣布增加制裁多300個分布俄國及各大洲的個人及實體，包括被指涉及輸出可資戰場所需軍民兩用關鍵貨品的7個香港、廣東、上海、北京等中國地區的公司。中國外交部發言人林劍周二回應有關G7計劃共同警告中國小型金融機構與俄羅斯之間的資金往來的記者提問，重申中方從不接受任何非法單邊制裁，中俄之間的正常經貿合作不受任何第三方的破壞干擾。
美國財政部長耶倫昨在聲明中表示，今次行動旨在打擊俄國獲取國際材料和設備的剩餘途徑，包括其對第三國關鍵供應的依賴，削弱俄羅斯獲取外國技術、設備、軟件和資訊科技得益的能力。財政部還瞄準了十多個跨國網絡，它們涉及為俄國黃金生產商洗錢、支援俄國生產無人機、採購敏感而關鍵的物品，諸如生化武器計劃所需材料、反無人機設備、機牀、工業機械、微電子。
美國國務院昨宣布，新一輪被指向俄輸出「常見高優先級物項清單」（Common High Priority Items List；2023年10月由美英日和歐盟聯合制定）內容的受制裁實體，分別設於中國、阿聯酋、吉爾吉斯、土耳其等，亞洲、中東、歐洲、非洲、中亞和加勒比地區。
7中港企業遭點名
聲明表示，美國特別關注中國出口的軍民兩用品的數量和種類。聲明指中國出口的機牀、生產設備，有助俄國生產填補原循入口可得的武器，以及提高國防生產、促進其軍工業基礎。今次點名的中國企業有7個，計有三諾數字（香港）有限公司、廣東普拉迪科技股份有限公司、北京市鑫全盛科技有限公司、武漢天喻信息產業股份有限公司、亞凌（上海）國際貨物運輸代理有限公司。財政部另外還點名在香港營運的一間俄羅斯投資銀行VTB Capital Holdings。彭博社昨天引述消息人士報道，上述公司牽涉運送晶片往俄羅斯。
商務部發聲明表示，將8個香港地址列入黑名單，這一舉措旨在針對空殼公司。
一名消息人士對路透社說，今起在意大利舉行兩天的G7峰會首務是加強對烏克蘭的支持。「官員對中俄蓬勃發展的貿易關係愈來愈失望，因這將能使俄軍持續裝備軍隊」。
俄涉中亞繞線入貨
《衛報》周三報道，俄國通過位於中國、土耳其、阿聯酋、亞美尼亞、哈薩克和前蘇聯加盟國的公司，間接進口歐美必要物資，包括英特爾（Intel）處理器、賽靈思（Xilinx）晶片、得州儀器（Texas Instruments）製品等受嚴格審查的美國出產。研究跨國安全問題的美國智庫「高級國防研究中心」（C4ADS）專家辛普森對《華爾街日報》分析，中亞貿易路線是俄羅斯輸入半導體、汽車零件、奢侈品重要路線。彭博社報道，俄國2023年輸入總值逾10億美元（約78億港元）的先進晶片，當中部分由西方商企子公司和承包商製造，再由轉銷商和中介付運。而哈薩克從德國進口的汽車及相關零件，今年3月總額相於2019年水平的51倍，在2022年2月俄軍侵烏後顯著攀升，也惹人懷疑是俄國通過該中亞國家間接進口所致。
美國消息人士透露，美國還擬由側重規管本土製品，延伸為包括海外生產的美國品牌，或者是基於美國技術製造、用美國有關聯器材製造的晶片。