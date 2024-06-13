美堵俄進口漏洞 增制裁300對象 涉內地香港公司 京：正常經貿不受破壞干擾

美國財政部長耶倫昨在聲明中表示，今次行動旨在打擊俄國獲取國際材料和設備的剩餘途徑，包括其對第三國關鍵供應的依賴，削弱俄羅斯獲取外國技術、設備、軟件和資訊科技得益的能力。財政部還瞄準了十多個跨國網絡，它們涉及為俄國黃金生產商洗錢、支援俄國生產無人機、採購敏感而關鍵的物品，諸如生化武器計劃所需材料、反無人機設備、機牀、工業機械、微電子。

美國國務院昨宣布，新一輪被指向俄輸出「常見高優先級物項清單」（Common High Priority Items List；2023年10月由美英日和歐盟聯合制定）內容的受制裁實體，分別設於中國、阿聯酋、吉爾吉斯、土耳其等，亞洲、中東、歐洲、非洲、中亞和加勒比地區。

7中港企業遭點名

聲明表示，美國特別關注中國出口的軍民兩用品的數量和種類。聲明指中國出口的機牀、生產設備，有助俄國生產填補原循入口可得的武器，以及提高國防生產、促進其軍工業基礎。今次點名的中國企業有7個，計有三諾數字（香港）有限公司、廣東普拉迪科技股份有限公司、北京市鑫全盛科技有限公司、武漢天喻信息產業股份有限公司、亞凌（上海）國際貨物運輸代理有限公司。財政部另外還點名在香港營運的一間俄羅斯投資銀行VTB Capital Holdings。彭博社昨天引述消息人士報道，上述公司牽涉運送晶片往俄羅斯。

商務部發聲明表示，將8個香港地址列入黑名單，這一舉措旨在針對空殼公司。

一名消息人士對路透社說，今起在意大利舉行兩天的G7峰會首務是加強對烏克蘭的支持。「官員對中俄蓬勃發展的貿易關係愈來愈失望，因這將能使俄軍持續裝備軍隊」。

俄涉中亞繞線入貨

《衛報》周三報道，俄國通過位於中國、土耳其、阿聯酋、亞美尼亞、哈薩克和前蘇聯加盟國的公司，間接進口歐美必要物資，包括英特爾（Intel）處理器、賽靈思（Xilinx）晶片、得州儀器（Texas Instruments）製品等受嚴格審查的美國出產。研究跨國安全問題的美國智庫「高級國防研究中心」（C4ADS）專家辛普森對《華爾街日報》分析，中亞貿易路線是俄羅斯輸入半導體、汽車零件、奢侈品重要路線。彭博社報道，俄國2023年輸入總值逾10億美元（約78億港元）的先進晶片，當中部分由西方商企子公司和承包商製造，再由轉銷商和中介付運。而哈薩克從德國進口的汽車及相關零件，今年3月總額相於2019年水平的51倍，在2022年2月俄軍侵烏後顯著攀升，也惹人懷疑是俄國通過該中亞國家間接進口所致。

美國消息人士透露，美國還擬由側重規管本土製品，延伸為包括海外生產的美國品牌，或者是基於美國技術製造、用美國有關聯器材製造的晶片。

（彭博社/路透社/衛報）

（俄軍侵烏）