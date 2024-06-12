蘋果智能追落後 引入ChatGPT

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）周一在加州的全球開發者大會（WWDC）上發布「蘋果智能」。在新系統下Siri會與ChatGPT整合，能夠更有效地處理複雜語音指示，包括透過生成式模型，可以理解並建立語言和圖片。Siri將變得更自然、回應更符合使用情境及更個人，同時具備精簡和加快完成日常事務的功能。

用戶還可使用新推出的圖片工具，在數秒內創建動畫或圖像。搜尋照片和影片也更加方便，例如輸入「Katie臉上貼滿貼紙」的描述就可找到相關照片，系統更可以在影片中找出特定時刻。此外，使用者只需輸入描述，即可創作想看的回憶影片。

「蘋果智能」將在今年秋天於iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia的Beta測試版本推出給用戶試用。

蘋果強調，新版Siri與ChatGPT整合屬於選擇式功能，在傳送問題及相關文件或相片至ChatGPT前均會徵求用户同意，OpenAI不會記錄相關數據，用户的IP地址亦會被隱藏。

《華爾街日報》指出，蘋果公司文化一直務求「穩陣」，確保軟硬件無縫合作並以致力保障用戶私隱為賣點，因此在講求大膽創新的AI研發明顯落後，而韓國三星、中國大陸小米和台灣華碩等已先後推出AI手機。英國廣播公司（BBC）指出，蘋果全球最高市值企業地位今年1月被微軟超越，到本月初再被已成AI晶片龍頭的Nvidia「爬頭」，備受壓力，今次蘋果與AI公司合作，是要在AI競賽中「追落後」。

AI安全疑慮 馬斯克警告棄用蘋果

對蘋果正式擁抱AI，美國科技業富豪馬斯克（Elon Musk）即日潑冷水，警告若蘋果將OpenAI整合到作業系統，他將禁旗下公司使用蘋果產品，以免危及數據安全。

另外，蘋果同日宣布旗下Apple Vision Pro將於本周五起在中國大陸、香港、日本和新加坡開放預購，6月28日開賣，比對手Meta的Quest系列虛擬實境（VR）裝置早一步在中國地區發售。

（華爾街日報/金融時報/中央社/香港蘋果官網）