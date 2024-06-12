明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

蘋果智能追落後 引入ChatGPT

【明報專訊】蘋果公司周一（10日）宣布推出個人智能系統Apple Intelligence（暫譯「蘋果智能」），並宣告與AI聊天機械人ChatGPT的母公司OpenAI合作，導入ChatGPT至蘋果產品的語音助理Siri。有分析指出，自2022年底生成式AI崛起後，微軟（Microsoft）和Google等科技巨擘都大力拓展相關技術並導入各自產品，蘋果今次與OpenAI合作是要「追落後」。

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）周一在加州的全球開發者大會（WWDC）上發布「蘋果智能」。在新系統下Siri會與ChatGPT整合，能夠更有效地處理複雜語音指示，包括透過生成式模型，可以理解並建立語言和圖片。Siri將變得更自然、回應更符合使用情境及更個人，同時具備精簡和加快完成日常事務的功能。

用戶還可使用新推出的圖片工具，在數秒內創建動畫或圖像。搜尋照片和影片也更加方便，例如輸入「Katie臉上貼滿貼紙」的描述就可找到相關照片，系統更可以在影片中找出特定時刻。此外，使用者只需輸入描述，即可創作想看的回憶影片。

「蘋果智能」將在今年秋天於iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia的Beta測試版本推出給用戶試用。

蘋果強調，新版Siri與ChatGPT整合屬於選擇式功能，在傳送問題及相關文件或相片至ChatGPT前均會徵求用户同意，OpenAI不會記錄相關數據，用户的IP地址亦會被隱藏。

《華爾街日報》指出，蘋果公司文化一直務求「穩陣」，確保軟硬件無縫合作並以致力保障用戶私隱為賣點，因此在講求大膽創新的AI研發明顯落後，而韓國三星、中國大陸小米和台灣華碩等已先後推出AI手機。英國廣播公司（BBC）指出，蘋果全球最高市值企業地位今年1月被微軟超越，到本月初再被已成AI晶片龍頭的Nvidia「爬頭」，備受壓力，今次蘋果與AI公司合作，是要在AI競賽中「追落後」。

AI安全疑慮 馬斯克警告棄用蘋果

對蘋果正式擁抱AI，美國科技業富豪馬斯克（Elon Musk）即日潑冷水，警告若蘋果將OpenAI整合到作業系統，他將禁旗下公司使用蘋果產品，以免危及數據安全。

另外，蘋果同日宣布旗下Apple Vision Pro將於本周五起在中國大陸、香港、日本和新加坡開放預購，6月28日開賣，比對手Meta的Quest系列虛擬實境（VR）裝置早一步在中國地區發售。

（華爾街日報/金融時報/中央社/香港蘋果官網）

上 / 下一篇新聞