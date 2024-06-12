辛偉誠公布政綱 允減稅助就業上樓

除此以外，保守黨政綱還提出透過關閉「低質素」大學學位課程，騰出資金來為年輕人資助10萬個學徒職位；國民保健服務（NHS）未來幾年的開支都會跑贏通脹，聘請更多醫護，改善NHS的生產力；在英格蘭和北愛爾蘭樓價低於42.5萬英鎊的首次置業印花稅將永久廢除，引入協助購買的計劃；7月起每月有「具規律」的航班，接走闖英的政治庇護申請者到盧旺達等待審批，直至英倫海峽的偷渡潮停止。

保守黨右派擬施壓限制移民

工黨預計周四才公布競選政綱，而迄今各黨競選最大話題似乎是相互指摘對方開支方案難以負擔。據《衛報》報道，保守黨右派正觀望輿論對辛偉誠的相對溫和版本政綱反應如何，擬推出強硬派政綱，並施壓辛偉誠加強限制移民。

（BBC/衛報）