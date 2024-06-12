辛偉誠公布政綱 允減稅助就業上樓

【明報專訊】英國首相辛偉誠周二公布保守黨競選政綱，承諾一系列減稅措施，包括將僱員在國民保險（NI）的繳交比率降低兩個百分點，而對自僱人士的稅率降低，延至2029年全部廢除。政綱強調可透過降低福利付費和打擊逃稅來填補收入減少。另外一如預告，保守黨政綱提出向18歲以上非學生引入強制性國民役，在軍事受訓和公民服務之間二擇其一，而國防開支則尋求在最遲2030年提升到GDP的2.5%。
除此以外，保守黨政綱還提出透過關閉「低質素」大學學位課程，騰出資金來為年輕人資助10萬個學徒職位；國民保健服務（NHS）未來幾年的開支都會跑贏通脹，聘請更多醫護，改善NHS的生產力；在英格蘭和北愛爾蘭樓價低於42.5萬英鎊的首次置業印花稅將永久廢除，引入協助購買的計劃；7月起每月有「具規律」的航班，接走闖英的政治庇護申請者到盧旺達等待審批，直至英倫海峽的偷渡潮停止。
保守黨右派擬施壓限制移民
工黨預計周四才公布競選政綱，而迄今各黨競選最大話題似乎是相互指摘對方開支方案難以負擔。據《衛報》報道，保守黨右派正觀望輿論對辛偉誠的相對溫和版本政綱反應如何，擬推出強硬派政綱，並施壓辛偉誠加強限制移民。
（BBC/衛報）
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