逾20朝兵越境 韓軍鳴槍驅趕

韓媒推測迷路誤闖

韓國聯合參謀本部發表的聲明稱，在中部戰線非軍事區（DMZ）內工作的多名朝鮮軍人，於周日（9日）中午12時半越過軍事分界線，並在韓軍發布警告廣播和鳴槍示警後撤退至北方，之後朝軍並無特別動向。韓軍正在嚴密監視朝軍的動態，並正在根據作戰執行程式採取必要的應對措施。韓聯社引述聯合參謀本部一名相關人士透露，20至30名朝鮮軍人一度在不超過50米的範圍內越過了軍事分界線，部分人持有斧頭等工具，但在韓軍鳴槍警告後立即撤回北側。

聯合參謀本部新聞室室長李成俊在國防部例行新聞發布會上表示，DMZ地區草木繁茂，朝軍當時在軍事分界線標識難以辨認下穿過草叢移動，而韓軍早在他們接近軍事分界線前已經監視他們，又說相信今次純粹是一次簡單越境，對方沒有刻意侵犯軍事分界線的意圖。韓聯社的報道亦指出，據推測這些攜帶鎬頭等工具的朝鮮軍人，可能在工作時迷失方向而越過軍事分界線。

美戰略界關注朝鮮半島變數

朝鮮半島近來局勢升溫，朝鮮向韓國放飛數以百計載滿垃圾或排泄物的氣球，韓國則於周日恢復在邊境附近對朝鮮擴音喊話。韓國表示，朝鮮也已安裝了邊境擴音器當作回應手段，只是目前尚未啟用。韓聯社報道，據分析，聯合參謀本部可能出於避免局勢進一步升級的考慮，在朝軍越界兩天制才公開相關內容。

朝鮮明顯改變對韓政策，加深擦槍走火的風險，尤其是俄軍侵烏和美國大選臨近的背景下，朝鮮半島今年會否出現不安定變數，備受美國戰略界關注。

（韓聯社/朝鮮日報/中央社）