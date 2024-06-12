以部隊被指喬裝巴人 潛加沙難民營救人質

以軍上周六（8日）早上11時下達「行動」指令，從加沙中部努賽拉特（Nuseirat）難民營救出4名人質。

沙特阿拉伯電視頻道Asharq周日（9日）報道，當地居民聲稱一批以色列特種部隊男女在執行行動前，已駕駛載着牀墊的白色汽車，喬裝流離失所的加沙人到扣押華裔混血兒女人質阿加馬尼（Noa Argamani）的樓宇租住公寓。居民說，特種部隊女隊員的裝扮一如「這場戰事中婦女的穿著」。

美國有線新聞網絡（CNN）昨也報道，目擊者陳述見到一批疑似以軍，但裝束似哈馬斯主要武裝力量「卡桑旅」成員，穿黑衣和頭戴有卡桑旅標誌的頭盔。他們把一輛白色平治客貨車泊於樓房間小街後落車，拿兩道梯子搭向旁邊樓宇的露台然後爬上去，接着便傳出激烈槍聲。CNN分析所得片段，確認有類似上述的平治，一若普通逃難車輛在車頂擺着牀褥和一堆膠袋裝雜物。

以方否認行動中用民用車輛

不過以軍否認營救行動使用民用車輛，又拒絕回應特種部隊成員曾否偽裝成巴勒斯坦平民或假裝武裝分子。

以色列安全部隊過去執行行動時曾扮平民，包括今年1月30日假扮醫務人員和平民在約旦河西岸杰寧的一間醫院，槍殺3名巴勒斯坦武裝分子。

（ABC/CNN/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）