明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

以部隊被指喬裝巴人 潛加沙難民營救人質

【明報專訊】美國廣播公司（ABC）周二（11日）報道，兩名以色列安全部門消息人士確認，以色列特種部隊成員上周末在加沙中部難民營的營救人質行動前，已喬裝尋覓棲所的巴勒斯坦難民進入人質所在的建築物，另有一批特種部隊在附近靜待執行行動指令。

以軍上周六（8日）早上11時下達「行動」指令，從加沙中部努賽拉特（Nuseirat）難民營救出4名人質。

沙特阿拉伯電視頻道Asharq周日（9日）報道，當地居民聲稱一批以色列特種部隊男女在執行行動前，已駕駛載着牀墊的白色汽車，喬裝流離失所的加沙人到扣押華裔混血兒女人質阿加馬尼（Noa Argamani）的樓宇租住公寓。居民說，特種部隊女隊員的裝扮一如「這場戰事中婦女的穿著」。

美國有線新聞網絡（CNN）昨也報道，目擊者陳述見到一批疑似以軍，但裝束似哈馬斯主要武裝力量「卡桑旅」成員，穿黑衣和頭戴有卡桑旅標誌的頭盔。他們把一輛白色平治客貨車泊於樓房間小街後落車，拿兩道梯子搭向旁邊樓宇的露台然後爬上去，接着便傳出激烈槍聲。CNN分析所得片段，確認有類似上述的平治，一若普通逃難車輛在車頂擺着牀褥和一堆膠袋裝雜物。

以方否認行動中用民用車輛

不過以軍否認營救行動使用民用車輛，又拒絕回應特種部隊成員曾否偽裝成巴勒斯坦平民或假裝武裝分子。

以色列安全部隊過去執行行動時曾扮平民，包括今年1月30日假扮醫務人員和平民在約旦河西岸杰寧的一間醫院，槍殺3名巴勒斯坦武裝分子。

（ABC/CNN/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕特種部隊 安全部隊 以軍 喬裝 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞