以政治動盪戰時內閣鷹化 停火前景添變數

甘茨及其中間派國家團結黨成員艾森科特（Gadi Eisenkot）周日宣布退出戰時內閣，不太可能立即削弱總理內塔尼亞胡權力，因其執政聯盟仍在國會120席中佔64席微弱多數，但意味內塔尼亞胡現在要完全依賴他的極右翼和極端正統派聯盟伙伴，尤其需獲兩極端民族主義派別領袖支持。他們是國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）和財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）。

沒有了甘茨和艾森科特，美國失去了他們在以色列內閣中最喜歡的聯繫人。甘茨希望暫停戰爭以便談判釋放人質，但他離開戰時內閣後，內塔尼亞胡勢將更受本格維爾和斯莫特里奇等強硬派影響。英國網站「中東觀察」（Middle East Monitor）周一報道，甘茨請辭後，本格維爾已要求內塔尼亞胡將他納入戰時內閣。

這成為美國國務卿布林肯的使命與以色列政治的衝突點。美國總統拜登認為是時候結束加沙戰爭，布林肯的工作是實現這目標。但是，本格維爾和斯莫特里奇卻威脅，如果內塔尼亞胡未消滅哈馬斯就同意任何停火協議，他們將推翻內塔尼亞胡政府。

分析：以總理盼特朗普上台撐腰

分析人士認為，內塔尼亞胡現時很可能會集中精力維持執政聯盟。國會的夏季會期將於7月底結束，將在10月底或11月的十天猶太「至聖日」後復會。耶路撒冷希伯來大學政治學家塔爾希爾指出，內塔尼亞胡目標是把聯盟拖到秋季的最後時刻，這樣下次選舉只能在美國總統大選之後舉行。塔爾希爾表示，內塔尼亞胡很可能希望特朗普當選，因為他認為特朗普最支持他的政治目標。

（衛報/BBC/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）