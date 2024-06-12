安理會首通過以哈全面停火決議 美提案僅俄棄權 哈馬斯高官稱接受

能否真正落實待觀望

決議歡迎美國總統拜登5月31日宣布的3階段停火方案，指出以色列已經接受了方案，呼籲哈馬斯也接受，並敦促以哈毫不拖延、毫無條件地全面落實決議。決議提出分3階段實現加沙全面停火。第一階段主要包括「立即、全面、徹底停火，釋放包括婦女、老人和傷者在內的被扣押人員，歸還部分死亡的被扣押人員遺體，以及交換被扣押的巴勒斯坦人」，同時，以色列軍隊撤出加沙人口密集地區，讓巴人返回包括北部地區在內的加沙各地，並安全有效地大規模分發人道主義援助物資。

根據決議，第二階段將實現永久停火，以換取所有仍然在加沙的被扣押人員獲釋，以軍全面撤出加沙；第三階段將開始加沙的大規模多年重建計劃，並歸還仍然在加沙的所有死亡人員遺體。

強調拒改變領土 重申「兩國方案」

決議說，如果第一階段的談判超過6周，停火將持續，直至談判結束。決議強調，安理會拒絕任何對加沙或領土改變的企圖，同時重申對「兩國方案」願景的堅定承諾。

決議獲得安理會15個成員國中14個支持，俄羅斯棄權。美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德表示：「今天我們為和平投票。」她說，如果哈馬斯同意安理會現在通過的協議，「戰鬥可能會在今天停止」。

以色列常駐聯合國代表團公使銜參贊兼政治協調員納夫塔利在會上表示，以色列目標明確：將所有人質帶回家，並摧毁哈馬斯的能力，將堅持不懈直到人質全部獲釋。她指儘管安理會已通過3項決議，呼籲釋放人質，但沒有一人因此獲釋。

中國常駐聯合國代表傅聰指出，雖然草案仍然存在不少模糊之處，但立即實現永久停火，是中方和安理會成員連續幾個月來的強烈呼籲。

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈對協議提出許多疑問，包括以色列是否真正接受結束加沙軍事行動的計劃表示擔憂。不過，由於阿拉伯世界支持決議，因此俄羅斯沒採取阻止行動。

今次是安理會第11次表決有關以哈戰爭的決議草案。先前表決的決議草案中只有3項獲得通過，包括今年3月25日安理會在美國棄權下通過要求立即在齋月期間停火。

布林肯稱以總理重申對停火承諾

哈馬斯10日發表聲明，對安理會通過決議表示歡迎，並表示願意與調解方合作，就執行符合加沙人民和哈馬斯要求的原則間接談判。哈馬斯高級官員祖赫里周二告訴路透社，哈馬斯接受安理會的停火決議，並準備談判細節。

以哈戰爭以來第8次訪問中東地區的美國國務卿布林肯昨在耶路撒冷稱，哈馬斯對決議的支持是「予人希望的迹象」。美國尋求加大對哈馬斯和以色列的壓力，敦促雙方達成停火協議。布林肯周一先後訪問埃及和以色列，討論加沙停火和交換被扣押人員等協議。他周一在開羅說：「我向該地區各國政府和人民傳達的信息是，如果你們想要停火，請敦促哈馬斯說『是』。」他昨表示，周一與以色列總理內塔尼亞胡會晤時，對方重申了對停火提案的承諾。布林肯昨在約旦一場會議上宣布向巴人提供逾4億（約31.2億港元）美元人道援助。

（BBC/半島電視台/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）