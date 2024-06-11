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烏稱軍機首襲俄境 無人機損王牌戰機

【明報專訊】烏克蘭近日對俄軍的反擊行動有增加越境打擊俄國境內目標趨勢。英國《天空新聞》周日（9日）引述烏軍消息人士報道，烏軍在過去的周末首次用戰機行動打擊俄國境內、接壤烏國的別爾哥羅德州的俄軍指揮節點（node），另外一次行動中烏軍則出動了無人機，深入俄境近600公里攻擊損毁了俄南空軍基地一架俄軍王牌蘇-57隱形戰機。

《天空新聞》引述烏軍消息人士報道，他們仍在評估戰機出擊行動對俄軍目標造成的損毁，但確認為直接命中；這次亦是烏國空軍向俄羅斯境內目標發射首枚空投彈藥。報道並沒說明烏軍戰機本身是否越境，抑或只是向俄境內發射武器，也未知今次所用彈藥的種類、是否西方國家所供武器等。

此外，烏國防部情報總局（GUR）周日稱，距離衝突前線約589公里、位於俄國南部阿斯特拉罕州阿赫圖賓斯克（Akhtubinsk）空軍基地有一架蘇-57（SU-57）戰機上周六被攻擊，稱這是蘇-57首次遭遇這種破壞。GUR發布前後衛星圖片，顯示受襲後戰機附近有碎片及起火損毁的情况，惟具體受損程度不詳。

GUR沒透露如何策動攻擊，亦沒直接承認施襲，但有烏國情報消息人士確認是GUR所為，並使用了烏國製戰鬥無人機。GUR發言人周日另外稱這次攻擊可能亦損毁多一架蘇-57。蘇-57隱形戰機估計造價達3500萬美元（約2.73億港元），常被人跟美軍F-22及F-35戰機作比較。烏國南方作戰司令部曾稱俄國僅有6架蘇-57投入運作。

俄軍侵烏逾兩年多以來，兩軍各有不少傷亡。俄總統普京上周三在聖彼得堡與多國傳媒代表舉行會議時，指俄國估計烏克蘭每月損失5萬兵力，死傷各半，而俄軍則約為烏軍的損失的五分之一，這意味俄軍每月平均有約5000士兵陣亡，戰事爆發以來有約13.5萬俄軍喪生。

俄媒：普京將訪朝 最快本月赴越

另外，俄媒報章Vedomosti周一報道，俄國駐朝大使馬采戈拉確認普京將出訪朝鮮，報道又指普京訪朝後最快6月會訪問越南。

（天空新聞/獨立報/太陽報/路透社）

（俄軍侵烏）

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