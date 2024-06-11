以色列反對派領袖退出戰時內閣 促大選

去年10月巴人武裝哈馬斯突襲以色列後不久，當時甘茨領導的反對派國家團結黨同意跟內塔尼亞胡合組緊急聯合政府，甘茨是3名戰時內閣成員其中一人。至上月，甘茨要求內塔尼亞胡上周六（8日）或之前，交代如何實現包括結束哈馬斯在加沙的管治，及為加沙「建立國際文人管治機制」等6個加沙戰後「戰略目標」。內塔尼亞胡當時指甘茨的最後通牒意味「以色列戰敗」。

甘茨指內塔尼亞胡正妨礙他們步向真正勝利，因此退出政府，「心情沉重但堅定」。他呼籲提早大選，指應透過選舉最終建立贏得人民信任、能夠應對挑戰的政府。

指總理「阻礙勝利」 促選舉贏民心

現反對派領袖拉皮德在社交網站稱甘茨的決定重要且正確，立場極右的國家安全部長本格維爾在甘茨宣布退出緊急聯合政府後，隨即要求加入戰時內閣。甘茨退出不會令政府倒台，因內塔尼亞胡在國會全部120席中掌握64席支持。內塔尼亞胡在社交網站X向甘茨稱「現不是放棄軍事行動的時候，而是團結起來的時候」，並向國民稱他們會繼續直至勝利，實現所有戰爭目標為止。他又稱其大門仍然向任何願分擔戰爭重擔的政黨而打開。

（BBC/路透社/半島電視台/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）