歐議會整體右移 親歐派保持主導

馮德萊恩籲中間勢力團結 抗左右極端

EPP黨團在新一屆歐洲議會共720個議席中預計獲得186席，比上屆增加10席，包括德國基社盟/基民盟的29席、西班牙人民黨（PP）的22席和波蘭公民聯盟（KO，主要成員為該國執政黨公民綱領黨）的18席。其他兩個傳統上聯合在歐洲執政的親歐中間派黨團——中左派「社民進步聯盟」（S&D，135席）和中間自由派「復興歐洲」（Renew，79席）都有下滑，後者跌幅達23席

馮德萊恩周日晚上表示，EPP黨團仍可作為歐洲議會的「穩定之錨」，而中間勢力雖「穩住陣腳」，但左右兩翼的極端勢力支持度亦有進帳，因此選舉結果意味中間黨派將須背負「沉重責任」，而它們彼此之間或許就個別問題意見不同，但擁有尋求穩定的共同利益。她表示，EPP周一首要跟S&D和Renew兩個黨團會面，再次商討合組多數黨團聯盟。3黨共得400席，跨越361席的過半門檻。

綠黨黨團失利 歐推環保政策恐受阻

另一方面，兩個疑歐右翼黨團「歐洲保守派和改革主義者」（ECR）和「認同與民主」（ID）比上屆分別新增4席和9席，連同多個無所屬的疑歐極右政黨，這個陣營起碼佔據170席以上，意味將增加對環保、移民、烏克蘭戰爭，以及擴大歐盟組織等政策的影響力。儘管這些疑歐極右政黨不算團結，惟因親歐中間陣營整體右移，加上「綠黨/歐洲自由聯盟」（Greens/EFA，53席）黨團痛失18席，歐盟此前積極推動的綠色環保和有機農業政策恐將首當其衝。值得一提的是，德國另類選擇黨（AfD）昨通過將原第一候選人克拉（Maximilian Krah）踢出歐洲議員代表團名單，盼藉此重返ID黨團，克拉因華裔助手涉為中國當間諜被捕，ID因此選前驅逐AfD。

參考以往經驗，新一個會期的歐盟職位會在6月底至7月初由成員國領袖協調分配，馮德萊恩在EPP議席不減反增下連任機會增加。然而，在歐洲議會正式投票時，傳統上有10%至15%議員拒跟黨團意向投票，意味馮德萊恩仍可能要爭取部分偏向極端的政黨支持。

（紐約時報/Politico/衛報）