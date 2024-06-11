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法極右歐選大捷 馬克龍解散國會豪賭 國民聯盟料取30席 有望成歐洲議會最大國家政黨

【明報專訊】歐洲議會選舉結果周日（9日）起陸續出爐，儘管整體形勢上親歐中間陣營仍佔據主導地位，但政治光譜右移明顯，其中在歐洲兩大龍頭法國和德國，疑歐右翼政黨更成為大贏家。面對法國極右政黨國民聯盟勢成歐洲議會議席最多的國家政黨，法國總統馬克龍周日稍後時間聲言不能坐視民族主義者崛起，故宣布提前3年舉行法國國會選舉，被視為政治豪賭。

經過一連4日投票後，歐洲議會選舉周日落幕。至今晨零時點票結果顯示，親歐中間陣營仍守住明確的議席多數，但整體政治光譜明顯右移（見另稿），多個疑歐右翼政黨都有好成績。其中在法國，極右領袖馬林勒龐領軍的國民聯盟（RN）得票31.4%，比總統馬克龍所屬復興黨（RE）為首的中間派陣營（14.6%）多出不止一倍，估算將取得30席，比上屆多出12席，甚至可望壓過德國中右派的基民盟/基社盟（估算29席），成為在歐洲議會擁有最多議席的國家政黨。

馬克龍同日稍後決定作出政治豪賭，宣布原定2027年才舉行的國民議會選舉提前舉行，兩輪投票分別在6月30日和7月7日舉行。自2002年以來，法國國會選舉都在同年總統大選後數月內舉行，未再有提前國會選舉的情况發生，馬克龍的決定為法國政壇帶來重大變數。

法國採取半總統制，主管外交和國防政策的總統由直選產生，主管內政和經濟政策的總理則按國會議席分佈決定，兩者有可能來自不同政黨，形成「共治政府」（cohabitation）局面。二戰後法國曾三度出現共治政府，最近一次是1997至2002年，當時總統是中右派的希拉克，總理是中左派的若斯潘。在現屆法國國會，國民聯盟（88席）原本就是第二大黨，僅次於復興黨（155席），後者結合中間派盟友也未議席過半，只能以少數派政府執政。倘若國民聯盟晉身國會第一大黨，馬克龍恐被迫起用該黨人選擔任總理，屆時餘下3年總統任期將處處受掣肘。

國民聯盟提名28歲黨主席候選總理

「對向來認為團結、強大和獨立的歐洲對法國是好事的我來說，這是我無法接受的情况。因此我已決定以投票方式還給你們對我們國會未來的決定權。」馬克龍表明，相信提前選舉可緩和國會內的反覆爭辯，令國家方向變得清晰。《金融時報》引述愛麗舍宮官員稱，馬克龍對如何打破國會僵局已思考了一段時間。

馬林勒龐讚揚馬克龍提前國會選舉的決定，「如果法國人給予支持，我們已準備好行使權力」。國民聯盟隨即決定，提名由28歲的黨主席巴爾代拉（Jordan Bardella）為該黨總理候選人，後者被認為甚至比馬林勒龐更具政治魅力。

德總理政黨錄歷屆最差成績

另外，在歐洲議會分配到最多議席的德國，極右德國另類選擇黨（AfD）料獲15席排第二，僅次於基民盟/基社盟，由總理朔爾茨領導的社民黨（14席）更錄得歷屆最差成績。

（金融時報/法新社/路透社/Politico歐洲版）

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