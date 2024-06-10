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無國界記者秘書長癌逝 法總統致哀

【明報專訊】無國界記者組織（RSF）秘書長德洛瓦（Christophe Deloire，圖）上周六（8日）不敵腦癌，在巴黎於家人陪伴下離世，終年53歲。他擔任RSF秘書長12年，任內積極營救和庇護各地被囚和受壓迫記者，使RSF蛻變為捍衛新聞工作的全球典範。多國新聞工作者和領袖對德洛瓦離世表示哀悼和致敬，法國總統馬克龍在社交平台X發悼辭，讚揚德洛瓦為資訊自由和民主討論努力不懈。

屢救行家 馬克龍讚捍資訊自由

德洛瓦1971年5月22日生於法國東部，曾任電視台及報章記者。他2012年起擔任RSF工作後，經常游說多國政府和維護身陷囹圄或受到威脅的記者。

2022年，他曾協助因反侵烏而曾被捕、被軟禁、被通緝的俄羅斯女記者奧韋斯揚尼科娃（Marina Ovsyannikova）逃到歐洲。他又曾協助被馬里伊斯蘭激進分子綁架了兩年的法籍自由工作記者迪布瓦（Olivier Dubois）於2023年獲釋。他通過RSF特地為戰火下的烏克蘭記者提供保護裝備和訓練，多次譴責俄羅斯箝制新聞自由。他毋懼權貴，曾批評俄總統普京和土耳其總統埃爾多安是「新聞自由的掠奪者」，推出由流亡外地俄記者製作、面向俄羅斯的衛星新聞頻道廣播。

（法新社/華盛頓郵報/法國世界報）

相關字詞﹕新聞自由 無國界記者組織

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