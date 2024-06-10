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美法合作路線圖提制華 應對經濟「潛在不公」 關注「物資輸俄」

【明報專訊】在諾曼第登陸紀念活動結束後，美國總統拜登上周六（8日）轉往巴黎展開法國國事訪問，與法國總統馬克龍會談，二人其後表示一致認同有必要加強美歐合作，以應對中國「潛在的不公平」經濟行為。根據白宮公布的法國與美國路線圖，兩國將加強在印太地區的合作，包括海洋安全、人道援助和天災救濟等；談到俄軍侵烏，路線圖則提到對於伊朗和朝鮮對俄武器轉移，以及「中國等地企業對俄供應軍事生產所需的軍民兩用物料和零件」，法國和美國表達強烈關切。

拜登先在愛麗舍宮與馬克龍舉行工作午餐和雙邊會談，其後接受國宴款待。馬克龍在國宴祝酒強調美法兩國將維持同盟，拜登回應稱法國是美國的「第一盟友」，美法伙伴關係堅定不移。

馬克龍在會談結束後的聯合記者會上表示，他和拜登對導致「產能過剩」的中方「潛在不公平做法」表達相同關切，指這是對全球經濟如此重要的議題，「我們務須以協調方式行動」。彭博社報道，拜登向馬克龍私下表示，美國和歐洲應在本土投資上「一起協調」，他還向馬克龍介紹自己4月初與中國國家主席習近平的討論內容，當時中方表明反對美國對中國電動車加徵關稅，拜登就此辯護。

拜登倡協調投資 馬克龍盼經濟同步

馬克龍表示有向拜登提及歐洲對美國《通脹削減法案》的擔憂。美國《通脹削減法案》可能令受補貼美國潔淨能源比中國產品更具競爭力，惹來歐洲政界批評為保護主義措施，損害歐洲企業利益。馬克龍表明盼在監管和投資層面，「美國與歐洲經濟體重新同步」。拜登強調這措施是美國應對氣候變化的歷來最大投資，表示美國在通力合作加快轉型至「淨零排放」。

面對西方近期批評中國對太陽能板、電動車、鋰電池等新能源產業提供巨額補貼，可導致「產能過剩」、威脅全球供應鏈穩定，中國反駁批評歐美雙重標準、單邊主義和保護主義，質疑西方的背後動機是不願見到中國產業升級，打破西方在全球分工體系中的壟斷地位。至於向俄供武指控，北京多次強調中方一直致力於勸和促談，不向交戰方提供武器。

（彭博社/路透社）

相關字詞﹕印太戰略 經濟 中國 歐洲 馬克龍 拜登 法國 美國

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