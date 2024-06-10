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莫迪啟第三任期 內閣人選受關注

【明報專訊】在印度總統穆爾穆主持下，執政已有10年的總理莫迪昨天（9日）在印度總統府的盛大儀式上再度宣誓就任，展開第三個總理任期。莫迪所屬的印度人民黨（BJP）在今屆國會大選成績未如預期，無法在人民院（下議院）獨自取得過半議席，必須依賴盟友政黨才能合組政府，或因此在政策上作出讓步。這點對莫迪今後施政有何影響尚待觀望，首當其衝的正是預料未來幾天的新內閣人選。

料保「內外財防」要職

在過去兩屆大選，人民黨都是跟其政黨聯盟「全國民主聯盟」（NDA）成員合作籌組政府，但因掌控過半議席，施政上較不受小黨掣肘。然而，人民黨今屆大選在人民院僅得240席，比對上一屆損失64席，遠低於單獨過半所需的272席，只不過NDA合共取得293席，其成員政黨也支持莫迪留任。

印度傳媒正觀望新內閣人選，據報內政部長、外長、財長和防長四大要職仍會屬於人民黨，《印度時報》指人民黨正在「削減」執政伙伴的要求。有印媒嘗試透過國會宣誓次序來觀望誰人入閣，其中在莫迪之後宣誓的有防長辛格、內政部長沙阿和交通部長加德卡里。莫迪上屆內閣有81名不同層級的高官，印媒指NDA第二大成員泰盧固之鄉黨（16席，安得拉邦和特倫甘納邦的地方政黨）料分得4個閣員職位，第三大成員「人民黨（統一派）」（12席，比哈爾邦地方政黨），將獲兩個閣員職位。

人民黨的地方政黨盟友已要求莫迪政府增加對其所屬邦的撥款。在全國政治方面，印度經濟整體經濟向好，上個財年增長速度達8.2%，但城鄉差距愈見明顯（農民抗議增多便是表徵），莫迪則強調要壯大印度的中產階層，未來將為此努力。其他考驗包括通脹和失業率偏高。

（法新社/路透社）

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