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獲救華裔混血兒稱不愁吃 獲授阿拉伯語

【明報專訊】以軍上周六在加沙救出的26歲人質阿加馬尼（Noa Argamani，左圖），脫困後獲送到特拉維夫一家醫院，探望其患末期腦癌的61歲華裔母親利奧拉（Liora，右圖）。

院方上周六表示，利奧拉的病情「複雜棘手」，近日惡化，情况嚴重，但阿加馬尼能夠與母溝通，而醫療人員相信利奧拉知道女兒已回家。利奧拉來自中國湖北武漢，有報道指她中文名字是李春紅，後入籍以色列。

由富裕巴人家庭看管

阿加馬尼去年10月7日在以色列南部參加音樂會時被哈馬斯擄走後，利奧拉曾坐在輪椅上受訪表示，臨終願望是母女團聚。她說過：「希望可以見她多一次，與她對話多一次，至少能抱抱她。」

阿加馬尼獲救後經檢驗評估，狀况良好。以色列12頻道上周六（8日）報道，阿加馬尼告訴她的親人，她被以軍救出時，正由加沙一個相對富裕的家庭看管。她說，被禁錮在該家庭期間極少見到日光，經過一番游說該家庭才勉強批准她淋浴。然而，當她喊餓，就會有食物。她向監管她的家庭學了一些阿拉伯語，可與對方用阿拉伯語溝通。那個家庭的父親對她說，她能由他家監管「要感謝神」。

阿加馬尼表示，被擄8月個期間，被輾轉囚禁於不同民居，惟不曾被困於地道。她與1月被確認死於以軍空襲的兩名男人質——53歲沙拉比（Yossi Sharabi）和38歲斯維爾斯基（Itai Svirsky）同被囚禁過一段日子。她曾見到導彈擊中樓宇，以為要死了，但結果倖存下來。

（路透社/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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