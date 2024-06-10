以稱難避傷平民 聯國官員：可停火換囚

以軍發言人哈加里前天在線上記者會批評哈馬斯蓄意把人質藏於難民營3至4層高的民居，並利用平民和武裝分子看守他們，為把人質活着救回「無法繞過平民而到達任務地點」，他表示不清楚巴人死傷者當中有多少人是武裝分子，並批評哈馬斯利用平民向營救部隊開火的做法偽善和可悲。

阿拉伯網民質疑輿論關注人質忽視巴人

以方救人手法惹來爭議抨擊。聯合國巴勒斯坦領土人權狀况特別報告員阿爾巴內塞（Francesca Albanese）昨在社交平台X表示，對4名加沙人質獲救感到安慰，但稱那不應以巴人最少200死和逾400傷作為代價，何况死傷者包括兒童。她批評以色列利用人質為藉口，使「對加沙巴人的殺戮、傷害、殘害、飢餓和精神創傷合法化」，把「種族滅絕意圖轉化為真實行動」。她指8個月前以哈首次談判停火及換囚時，曾有機會讓所有人質活着獲釋，但以方「為繼續摧毁加沙和巴勒斯坦民族而拒絕提案」。

在阿拉伯世界，有網民質疑全球輿論大多關注以色列的4名人質被救，而忽略以方行動的破壞力和巴人的苦難。網名為Tamer的人寫道：「每個人都關心囚犯（人質）的釋放及其健康狀况，卻忽略了努賽拉特難民營這次襲擊造成的災難、屠殺、破壞和兒童屍骸的規模……」

另一邊廂，《華爾街日報》上周六報道，有努賽拉特居民不滿哈馬斯巴人質藏於民居，危及社區。今次被救回的21歲男子簡（Almog Meir Jan）向以媒稱，他跟今次同被救回的另外兩名男人質過去8個月來先後被看管於4處巴人民居。以軍稱，哈馬斯向巴人家庭支付金錢以藏匿人質。

（以色列時報/紐約時報/華爾街日報/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）