以罕有白晝突襲 美涉助供情報 救人質細節曝光 同攻兩民居免漏風聲撕票

《以色列時報》上周六報道，4名人質被關押的努賽拉特是以哈戰爭爆發以來，少數以軍地面部隊未有進駐的加沙地區之一，以方情報顯示，阿加馬尼（Noa Argamani）被單獨看管於難民營一處巴人民居內，另外3名男人質囚於約200米外另一處民居建築，兩個地點都有哈馬斯守衛看守。以方數周前開始準備行動，決定同時突襲兩個地點，以防哈馬斯知悉一邊人質獲救後，即殺害另一邊的人質，負責行動的以色列警方精銳反恐部隊YAMAM利用模擬難民營內的民居建築的模型作訓練。

救人後被火箭炮炸 以指揮官亡

鑑於哈馬斯通常防範以方夜間營救人質，以色列國家安全局罕有建議在中午前後行動，以求出奇制勝。以色列總理內塔尼亞胡和防長加倫特上周四晚同意行動，在當地上周六上午11時（本港時間下午4時）前數分鐘拍板執行。報道引述以軍官員稱，營救阿加馬尼的過程相對順利，她被看管於民居建築的一樓上鎖房間，YAMAM小隊偷襲門外守衛得手。另一邊廂，3名男人質同囚於另一民居的3樓，另一支YAMAM小隊跟哈馬斯守衛爆發激戰。

以軍表示，人質落回YAMAM手上後，在現場受到「恐怖分子」開火和發射肩托式火箭炮密集攻擊，以軍直升機和外圍地面部隊即時以炮火支援撤退。特種兵和人質在炮火中利用汽車撤往加沙一處臨時直升機停機坪，然後分別以兩架直升機轉到一間以色列中部醫院。YAMAM小隊指揮官阿爾農．扎莫拉（Arnon Zamora）傷重死亡，行動代號事後改為「阿爾農行動」作為對他的紀念。至當地下午約1時30分，以方公布4名人質成功獲救。

哈馬斯指控現場上有最少210名巴人喪生，當中包括婦孺，但未提死者包括多少武裝人員或人質看管者，另有約400名傷者。以軍發言人哈加里則指巴人傷亡數字低於100。社交媒體流傳影像顯示努賽拉特街頭事後血流遍地，躺有內臟溢出的屍體，身為急救人員的45歲巴人齊亞德向路透社稱，以色列軍機和無人機整晚轟炸民居和逃命民眾，形容情况「猶如恐怖電影，但那是真實屠殺」。

以哈戰爭去年10月爆發至今，以方最少4次執行營救人質行動，多在夜間展開，其中3次成功共救回7名人質。《以色列時報》報道，以方曾多次策劃類似行動，但往往因過於危險或無法執行而放棄。

哈馬斯指有人質死 以軍否認

哈馬斯主要武裝力量卡桑旅發言人前天稱，在以方行動中有人質喪生，惟以軍發言人告訴美國有線新聞網絡（CNN），指「這是徹頭徹尾的謊言」。

《華盛頓郵報》前日報道，一支美國駐耶路撒冷大使館由特種部隊軍官和情報人員組成的小隊，有份為以色列今次營救人質行動，提供加沙無人機空中影像和截取通訊等情報，協助辨識人質被扣的潛在位置。以軍發言人勒納向CNN表示，兩國在情報方面有着「緊密的工作關係」，惟拒絕交代詳情。美國國防官員強調美方對以建議支援只限營救和釋放人質，不包括後者在加沙的軍事行動。美國總統拜登曾稱：「美軍不會踏上加沙。」

（以色列時報/華盛頓郵報/華爾街日報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）