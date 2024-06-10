明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

以罕有白晝突襲 美涉助供情報 救人質細節曝光 同攻兩民居免漏風聲撕票

【明報專訊】以色列特種部隊上周六（8日）在加沙中部努賽拉特成功救回以華裔混血兒諾亞‧阿加馬尼等4名人質的行動細節曝光。以、美傳媒報道，以方事前掌握情報，4名人質分別被關在難民營內兩處鄰近的民居建築，由巴勒斯坦人家庭和哈馬斯守衛共同看守，因此同時對兩地發動突襲。以色列國家安全局罕有建議在近中午時分展開行動，令哈馬斯猝不及防。最終以方聲稱行動成功，惟事件造成逾百巴人死亡，惹起輿論和聯合國官員抨擊（見另稿）。另據《華盛頓郵報》報道，一支美國駐耶路撒冷大使館由特種部隊軍官和情報人員組成的小隊，有份協助以方辨識被扣人質。

《以色列時報》上周六報道，4名人質被關押的努賽拉特是以哈戰爭爆發以來，少數以軍地面部隊未有進駐的加沙地區之一，以方情報顯示，阿加馬尼（Noa Argamani）被單獨看管於難民營一處巴人民居內，另外3名男人質囚於約200米外另一處民居建築，兩個地點都有哈馬斯守衛看守。以方數周前開始準備行動，決定同時突襲兩個地點，以防哈馬斯知悉一邊人質獲救後，即殺害另一邊的人質，負責行動的以色列警方精銳反恐部隊YAMAM利用模擬難民營內的民居建築的模型作訓練。

救人後被火箭炮炸 以指揮官亡

鑑於哈馬斯通常防範以方夜間營救人質，以色列國家安全局罕有建議在中午前後行動，以求出奇制勝。以色列總理內塔尼亞胡和防長加倫特上周四晚同意行動，在當地上周六上午11時（本港時間下午4時）前數分鐘拍板執行。報道引述以軍官員稱，營救阿加馬尼的過程相對順利，她被看管於民居建築的一樓上鎖房間，YAMAM小隊偷襲門外守衛得手。另一邊廂，3名男人質同囚於另一民居的3樓，另一支YAMAM小隊跟哈馬斯守衛爆發激戰。

以軍表示，人質落回YAMAM手上後，在現場受到「恐怖分子」開火和發射肩托式火箭炮密集攻擊，以軍直升機和外圍地面部隊即時以炮火支援撤退。特種兵和人質在炮火中利用汽車撤往加沙一處臨時直升機停機坪，然後分別以兩架直升機轉到一間以色列中部醫院。YAMAM小隊指揮官阿爾農．扎莫拉（Arnon Zamora）傷重死亡，行動代號事後改為「阿爾農行動」作為對他的紀念。至當地下午約1時30分，以方公布4名人質成功獲救。

哈馬斯指控現場上有最少210名巴人喪生，當中包括婦孺，但未提死者包括多少武裝人員或人質看管者，另有約400名傷者。以軍發言人哈加里則指巴人傷亡數字低於100。社交媒體流傳影像顯示努賽拉特街頭事後血流遍地，躺有內臟溢出的屍體，身為急救人員的45歲巴人齊亞德向路透社稱，以色列軍機和無人機整晚轟炸民居和逃命民眾，形容情况「猶如恐怖電影，但那是真實屠殺」。

以哈戰爭去年10月爆發至今，以方最少4次執行營救人質行動，多在夜間展開，其中3次成功共救回7名人質。《以色列時報》報道，以方曾多次策劃類似行動，但往往因過於危險或無法執行而放棄。

哈馬斯指有人質死 以軍否認

哈馬斯主要武裝力量卡桑旅發言人前天稱，在以方行動中有人質喪生，惟以軍發言人告訴美國有線新聞網絡（CNN），指「這是徹頭徹尾的謊言」。

《華盛頓郵報》前日報道，一支美國駐耶路撒冷大使館由特種部隊軍官和情報人員組成的小隊，有份為以色列今次營救人質行動，提供加沙無人機空中影像和截取通訊等情報，協助辨識人質被扣的潛在位置。以軍發言人勒納向CNN表示，兩國在情報方面有着「緊密的工作關係」，惟拒絕交代詳情。美國國防官員強調美方對以建議支援只限營救和釋放人質，不包括後者在加沙的軍事行動。美國總統拜登曾稱：「美軍不會踏上加沙。」

（以色列時報/華盛頓郵報/華爾街日報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

上 / 下一篇新聞