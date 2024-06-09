俄版達沃斯倡多極抗西方 拉攏全球南方 普京詡外貿減依賴西方貨幣

普京表明全球各球正爭相「加強自身主權」，抗抵西方國家企圖維持作為霸權的虛妄地位。他指俄羅斯將致力在世界市場佔據重要地位，並改變進出口結構，強調即使面對西方制裁等阻礙，俄羅斯仍是世界貿易的主要參與者，其中在2020年至2023年間，俄羅斯跟（中東以外的）亞洲國家的貿易增長六成，對中東國家貿易額增長一倍，如今莫斯科跟友好國家的貿易額已佔俄國對外貿易總額的四分之三。

其一焦點落在貿易支付和結算。普京指去年俄羅斯出口以「不友好國家」貨幣支付的比例減少一半，盧布結算在俄國進出口交易佔比已接近40%，未來俄方會繼續與合作伙伴共同增加以用本國貨幣支付貿易，提高貿易結算的安全和效率。普京宣稱金磚國家集團（BRICS，包括中國、印度、巴西及其他新加入國家）正致力發展不受外部制裁干預的獨立支付系統。

俄國其他經濟轉型目標包括積極發展物流、以機械人提高勞動生產率、推動數碼經濟，以及加快發展現代技術和創新經濟等。普京聲言俄羅斯GDP去年增長3.6%，今年首季更有5.4%，經濟增速高於全球平均水平，但該數字被西方專家質疑只是戰爭需求推高。

「特殊情况可用核武 目前未到」

今屆聖彼得堡國際經濟論壇獲全球136個國家和地區、共逾1.7萬名企業和政府代表出席。普京也有回應烏戰議題，擔任環節主持的普京前外交顧問卡拉加諾夫提問俄方應否準備就烏戰使用核武，普京答稱可在國家主權和領土完整受威脅的「特殊情况」下這樣做，「目前還未到那種情况」，換言之暫時「沒有必要」準備動用核武。惟普京表明，俄羅斯不排除就周邊國際形勢轉變，改變該國使用核武的守則。

（俄羅斯衛星通訊社/日經亞洲/中新社/BBC）