紐約州立法阻社媒演算法向未成年推成癮內容

恐成癮青少年精神受損 抑鬱自殘

「可成癮資訊源」通常指社交網站為盡可能吸引用戶逗留在該平台，通過演算法針對性地推送用戶沒有追蹤關注或訂閱帳號的內容，吸引他們點擊。用戶將先接收他們已關注帳號的內容，繼而看到經演算法羅列的廣告。多項研究顯示，對社交平台成癮的青少年用戶有較高比率罹患抑鬱、焦慮、睡眠不足，甚至自殘自殺等精神健康問題。美國醫務總監穆爾蒂去年警告，兒童沉迷社交平台可對身心健康構成「嚴重風險」。

紐約州議會通過的《停止可成癮資訊源剝削兒童法案》，限制社交平台向未滿18歲用戶提供「可成癮資訊源」。法例要求平台明確驗證用戶年齡，未成年用戶在未得家長同意下仍可檢索感興趣題材、聯絡朋友、加入群組以至接收來自關注帳號的資訊，惟平台不可用演算法向這類用戶推薦內容。社交平台如未獲未成年用戶的父母同意，也不能於凌晨12時至早上6時向這類用戶發送通知。新法例適用於以大量用戶生成內容為資訊源和基於用戶收集數據來建議內容的平台，例如Facebook、Instagram、TikTok、X和YouTube。社交平台每次違例可被處以最高5000美元（近3.9萬港元）的民事處罰。

紐約州議會同時通過《紐約兒童數據保護法》，禁止網站收集、使用、分享或出售未滿18歲用戶的個人數據。網站仍可按必要目的收集和分享數據，前提是徵得13歲至18歲用戶的本人，或是13歲以下用戶的家長同意。

紐約州長胡楚爾表明會簽署法案，形容新法例為「致力推進解決青少年精神健康危機，為年輕人創造更安全數碼環境的歷史性一步」。法例會在紐約州總檢察長詹樂霞制定指引後180天生效。

團體憂擴規管成年人 轟損言論自由

惟有公民組織擔心，這類法例將損害公司和用戶權利，日後還可能擴大規管成年用家。數碼權益倡導團體Fight for the Future總監格里爾表示，「不能由政府負責控制年輕人在網上該看和不該看什麼」。大型科企組成的網絡產業協會NetChoice譴責新法是「對自由言論與開放互聯網的攻擊」。

哈佛大學研究顯示，六大社交平台2022年透過針對未成年人的廣告賺取了110億美元（約860億港元）。

（路透社/NBC/ABC）