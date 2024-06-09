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聯國報告：以哈同列侵犯兒童名單

【明報專訊】聯合國秘書長古特雷斯周五（14日）將向安理會提交報告，當中會把正爆發戰事的以色列及哈馬斯一同列入2023年全球侵犯兒童罪犯名單。以色列駐聯合國大使埃爾丹獲知會後炮轟決定「可恥」，以色列總理內塔尼亞胡則稱聯合國這做法是「把自己列入歷史黑名單」。

聯合國上月引述加沙衛生部門數據指，持續8個月的以哈戰爭造成最少7797名兒童死亡，加沙政府傳媒辦公室則稱有約1.55萬名兒童喪生。以色列全國兒童理事會則指哈馬斯在去年10月7日的突襲導致38名兒童被殺，被擄走約250名人質當中有42名兒童，尚餘兩名兒童未獲釋。

古特雷斯將提交的年度「兒童與武裝衝突」報告，當中涵蓋6個範疇，包括殺害和殘害兒童、性暴力、綁架、招募或利用兒童、阻礙救援物資運送，以及攻擊學校和醫院。報告所附清單旨在令衝突各方感到羞愧，促使他們採取保護兒童的措施。除了以哈外，加沙第二大武裝組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（傑哈德）亦被列入名單。報告要到18日才正式公開，目前未知以哈及傑哈德具體被指控所犯的罪行。

以駐聯國大使轟「可恥」

聯合國發言人迪雅里克表示，古特雷斯的幕僚長上周五「出於對被新列入國家的禮貌」而聯絡埃爾丹。埃爾丹隨後發表聲明，稱感到十分震驚和厭惡，形容決定「可恥」和「不道德」，又說這只會幫助恐怖分子並獎勵哈馬斯。以國外長卡茲亦稱有關決定會影響以色列和聯合國的關係。巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾則表示，將以色列列入「恥辱名單」，是向正確方向的重要一步，但無法令過去幾十年被以色列殺害的數以萬計兒童復生。

人權組織一直推動將以色列劃入「恥辱名單」，聯合國去年曾向以方發出改善警告。人權觀察聯合國部主任夏邦努表示，以色列「上榜」完全合理，儘管來得太遲，但指他們也一直要求同時列入哈馬斯及其他巴人武裝組織。

（路透社/Politico/衛報/BBC/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突 巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動(PIJ) 傑哈德 內塔尼亞胡 哈馬斯 加沙 巴勒斯坦 以色列

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