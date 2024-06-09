以軍襲加沙中部 殺210巴人救4人質掀爭議 被擄喊「別殺我」 華裔血統女生重見父母

獲救4名人質為3男1女，除了阿加馬尼（Noa Argamani），還有21歲的簡（Almog Meir Jan）、27歲的科茲洛夫（Andrey Kozlov）和40歲的齊夫（Shlomi Ziv），他們同是在去年10月7日哈馬斯突襲以色列南部雷伊姆露天音樂會時被擄走。以軍表示，特種部隊昨日早上11時在猛烈轟炸下兵分兩路於加沙中部努賽拉特（Nuseirat）難民營展開行動，突襲兩個哈馬斯據點，在其中一處救出阿加馬尼，在另一處救出其餘3人，1名以警反恐指揮官在戰鬥中喪生。以軍形容今次是籌備多周的「複雜日間行動」，美媒Axios引述華府官員指美方這次有份提供協助。

音樂節上被拐 4人獲救後身體良好

根據初步檢查，4名人質全部身體狀况良好，已被送院作進一步評估。據官方發布影像，阿加馬尼在醫院先後跟總統赫爾佐克和總理內塔尼亞胡通電話。另一段較早時影片顯示，阿加馬尼笑着與父親在車內擁抱重聚。她其後獲安排搭直升機到特拉維夫一間醫院，跟據報患有末期腦癌的以籍華裔母親Liora團圓。

據在武漢出生但已放棄中國國籍的Liora在事發後數日接受本報訪問時所指，阿加馬尼是在以色列出生（並非以國駐華使館初期消息指的北京出生）的以色列公民，她們一家長居以色列南部區首府貝爾謝巴。阿加馬尼被兩名男子挾持上電單車，其間被拍下高喊「不要殺我」，影片在網上廣為流傳，成為人質受難象徵。哈馬斯其後不止一次發布有阿加馬尼聲音的片段，對上一次是約一周前的5月31日。

以方統計指共有251人淪為人質，目前相信仍有116人在加沙，包括以軍指稱已死的41人。

巴自治政府：以救人質來合理化殺戮

努賽拉特難民營受襲後多處淪為頹垣敗瓦，哈馬斯其後通報最少210名巴人因此喪生，當中有婦孺，但未提到有多少是武裝分子。哈馬斯堅稱人質獲救不會改變以方「戰略失敗」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯炮轟以軍進行「血腥屠殺」，呼籲聯合國安理會緊急開會；其常駐聯合國副代表巴姆亞則在社交平台批評以色列利用獲救人質的影像「來合理化殺戮」，提醒巴人也有父親需要埋葬被殺的女兒。

內塔尼亞胡形容這次攻擊行動「會被寫入歷史」，強調以軍在所有人質回家前都不會停止行動；身處法國的美國總統拜登則歡迎人質獲救，強調會一直努力，直至所有人質獲釋和達成停火協議，同場的法國總統馬克龍也歡迎人質重獲自由，但法國希望達成即時停火，並為衝突尋找政治解決方案的前景。以色列戰時內閣成員暨反對派領袖甘茨則宣布押後發表聲明，外界相信他原擬宣布率領其國家團結黨退出戰時內閣。

（以色列時報/法新社/路透社/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）