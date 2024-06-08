俄4艦將訪古巴 核潛艇逼近美海域

古巴外交部發表聲明稱，包括核潛艇「喀山」號（Kazan）在內的4艘俄羅斯艦艇，預計6月12日至17日停靠哈瓦那港，又說：「這次訪問符合古巴與俄羅斯聯邦之間的歷史友好關係，並嚴格遵守國際規定……來訪艦艇都沒有攜帶核武，在古巴停留不會對區域構成威脅。」

美國官員周三才向傳媒表示，俄羅斯計劃今夏派遣作戰艦艇到加勒比海地區軍演，其間停靠古巴和委內瑞拉等盟邦，在演習區域部署戰機或調派戰機飛越加勒比海，當局已就此事於5月30日向有關國會議員簡報。這名匿名官員指出，因美國軍援烏克蘭，俄羅斯海軍的戰備已經升高，「這項軍演可說是展示俄國海軍仍具備相當規模可向全球投射的戰力」。不過，官員稱華府並不認為小量俄羅斯軍機、艦艇抵達加勒比海地區會構成威脅，但美國海軍將會嚴密監控。

今次並非俄軍首度調派艦艇至加勒比海地區，但在軍演即將展開之際，俄國總統普京日前才警告莫斯科可能在全球各地採取「不對稱作戰策略」，以應對美國總統拜登的決策。拜登早前同意烏克蘭可使用美方軍備襲擊俄羅斯領土。普京周三表示，如果美國及其歐洲盟友允許烏克蘭以西方長程武器攻擊俄羅斯國境，他可能在對美國及其歐洲盟友打擊距離內部署常規導彈，以攻擊西方目標。

法助烏培訓機師 克宮轟挑釁

另一方面，法國總統馬克龍周四宣布，法國將向烏克蘭提供「幻影-2000」戰機，並從今夏起協助培訓烏克蘭機師，目標是培訓4500名烏兵。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫形容馬克龍對烏克蘭政權展現「絕對支持」，相當於宣布法國直接介入「軍事衝突」，「十分挑釁」。

（路透社/法新社/新華社）