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以極右號召襲物資車隊 警員被指袖手

【明報專訊】接濟加沙的物資除了受礙於戰事而減少，還因有一股以色列極右勢力阻撓。他們要求禁止援助物資進入加沙，認為援助加沙變相支持哈馬斯，自4月起頻頻在西岸或加沙邊界口岸外，「攔途截劫」運送人道救濟物資往加沙的車隊。

以色列激進組織「第九號指令」（Tzav 9）成員自稱是「人質家屬」和人質的「支持者」，無分政治和黨派，惟其想法和行徑卻傾極右，主張在哈馬斯釋放全部人質之前不應援助加沙，以免物資被哈馬斯挪用。其想法贏得Regavim、「我們不會忘記」運動等右翼組織支持。這些極右翼分子在收到以軍、警察乃至大眾報料或提供車隊照片後，會通過社交平台號召支持者堵截車隊並協調襲擊。就算貨運單沒有標示目的地，他們一旦「認定」是開往加沙的救援物資車隊，就三五成群將車上糧食、糖等貨物扔落地或毁壞，又襲擊貨車司機，刺破貨車輪胎，甚至縱火燒貨車。

雖然有時會有示威者被捕，惟根據現場短片和涉事司機的說法，警察即使在場也大多沒有控制施襲的群眾，甚至否認有人道救助車隊遇襲。《以色列時報》報道，極右的國安全部長本格維爾不想派警保護救援物資車隊，且已下令警察寬鬆對待襲擊貨車的人。

戰時內閣成員甘茨將請辭

極右勢力主張繼續在加沙開展軍事行動直至徹底消滅哈馬斯，甚至在加沙保持長期「軍事存在」，惟戰時內閣成員甘茨和加倫特皆認為，在加沙保持軍事控制將增加以色列安全風險。甘茨上月要求總理內塔尼亞胡最遲今日（8日）制定明確戰爭計劃「以在加沙獲勝」，否則其領導的國家團結黨將退出戰時內閣。以色列多家傳媒昨稱，鑑於政府未能提出計劃，甘茨今日將宣布辭職。

（以色列時報/華盛頓郵報/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕極右勢力 救援物資 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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