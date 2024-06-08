以軍封拉法 入加沙物資車剩11.6% 逾50組織籲聯國宣布陷饑荒狀態

以色列總理內塔尼亞胡5月30日接受法國傳媒訪問宣稱，其政府在盡一切努力避免加沙鬧饑荒。他說每名加沙人每日攝取3200個卡路里，比正常每日所需多1000卡路里。最近造訪加沙的世界糧食計劃署巴勒斯坦負責人霍林沃思（Matthew Hollingworth）翌日反駁道：「我沒有在加沙見過任何人，包括靠蛋白能量棒維生的救援工作者，攝取到3000或更多的卡路里。」

巴人營養不良 料每日有人餓死

聯合國轄下國際法院3月28日命令以色列採取一切必要有效行動，確保基本糧食供應立即送到加沙人民手中。不過聯合國人道主義事務協調廳表示，進入加沙的救援物資數量本已不能滿足飈升的需求，自5月7日以軍關閉拉法口岸，物資更進一步減少。按聯合國數據，從5月7日至5月28日加沙全境所得人道援助日均得58輛貨車運量，較4月1日至5月6日間的日均176輛運量銳減了67%。更只是開戰前日均約500輛的11.6%。

戰事曠日持久，加上以色列封鎖邊界，使加沙遍地缺糧，造成當地巴勒斯坦人營養不良、消瘦、捱餓甚至餓死。加沙全境約有200萬人，逾半集中於中部和汗尤尼斯。5月初，聯合國指出加沙北部全面饑荒。加沙衛生部稱累計錄得主要為兒童的30多人死於饑荒，可是估計實際幾乎每日都有人餓死。

貨車等批文滯埃及 糧腐藥壞

美國慈善機構「世界中央廚房」7名工作者4月初被以軍炸死觸發國際怒憤時，以色列曾經承諾增加對加沙的援助。南部凱雷姆沙洛姆口岸縱於5月初重開，但是循那兒輸入加沙的卻以非生活必需的商品為先，而由北部兩個口岸運入的救援物資，亦量少兼且因戰鬥、路况、貨車燃料不足等問題，無法輸往流徙民眾所結集的加沙中部甚或南部。以色列頒發的疏散令，又使聯合國世界糧食計劃署等救援組織無法企劃於疏散區囤放糧食和救濟品的貨倉或者展開派發行動。多個救援組織於5月底表示，約有2000輛貨車因等待以色列批文駛入加沙而滯留埃及，導致車內的糧食腐爛、藥物過期。

54個國際人權組織上月26日發表聯合聲明，指摘以色列開始對拉法展開地面行動加劇加沙的糧食不安全，呼籲聯合國等各官方當局宣布加沙「發生饑荒」，從而建立必需、安全、有效、及時的人道物資供應鏈，制止以色列將饑餓武器化。

（紐約時報/法新社/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）

（環球經緯）