聯國秘書長籲禁化石燃料廣告 斥氣候災難元兇 應如禁香煙宣傳

古特雷斯 （Antonio Guterres）在位於紐約的美國自然歷史博物館作特別致辭，形容化石燃料產業是「氣候混亂的始作俑者」。他敦促每個國家都禁止化石燃料公司賣廣告，新聞媒體和科技公司亦應停止接受投放相關廣告。他指出，2024年5月是有紀錄以來最熱的5月，並標誌着氣溫已連續12個月打破相應月份的最高溫紀錄。「我們的地球正試圖向我們發出信號，但我們似乎沒有在聽」。

限升溫1.5℃目標岌岌可危 籲減排

古特雷斯表示，在《巴黎協定》通過近10年後的今天，將長期全球變暖限制在1.5℃幅度內的目標岌岌可危。世界氣象組織最新報告指出，在未來5年，至少有一年全球年平均氣溫比工業化前水平高1.5℃的可能性達到80%。他援引歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局的報告稱，從現在起到2030年，全球排放量需要每年下降9%，才能將氣溫升幅控制在1.5℃的範圍內。他說：「我們正在拿地球當賭注。我們必須在通往『氣候地獄』的高速公路上找到出口。」他呼籲國際社會採取緊急行動，特別是在未來的18個月內減少排放，保護人類和自然免受極端氣候影響，增加氣候融資，並嚴厲打擊化石燃料行業。

此外，古特雷斯敦促發達國家率先兌現承諾，到2025年投入於抗暖化的資金增加一倍，並呼籲各國共同努力，催化所需資金。他建議對化石燃料公司徵收「暴利稅」，以補助氣候行動。

（新華社/聯合國網站/法新社）