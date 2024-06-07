普京考慮供武別國「回敬」西方 拜登諾曼第演說撐烏：不向獨裁者屈服

普京在記者會上表示，莫斯科正考慮在別國部署同樣的高科技遠程導彈。普京稱，俄羅斯有權向世界其他地區提供遠程武器，這些地區可以使用俄羅斯武器對那些向烏克蘭提供武器的國家發起打擊。他表示，如果有人認為向烏提供武器以對俄領土發動打擊並給俄製造麻煩，那麼俄方也有權作出「不對稱回應」，包括擊落美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS），以及英國和法國的導彈系統，並批評德國呼籲以更多導彈炸俄境，顯然是在破壞俄德關係。

普京在記者上被問到烏克蘭戰爭升級至核戰的風險時稱，「西方似乎相信俄羅斯將永不會使用核武」，但他指俄羅斯有使用核武的守則，如有人威脅該國主權和領土完整，俄方將視之為可以動用一切手段作還擊，警告外界「不應對此輕視」。惟他駁斥俄羅斯有意攻擊北約的說法，形容其「完全瘋狂和無稽」。普京又說，他曾給美國總統拜登回覆了一封信，表示解決俄烏衝突的前提是停止向烏克蘭供應武器。如果停止向烏克蘭供應武器，「衝突將在兩三個月內結束」。

中俄關係基於深層次利益

普京在活動上另闡述指，中俄關係並非「一時之舉」是基於「深層次利益」，稱兩國協作對國際起穩定和遏制作用。他又指中俄正研究軍事技術合作，稱俄方可在該方面協助中方。他又稱，西方指摘中國汽車生產過剩是胡說，稱西方不應阻礙中國經濟發展，而是要融入其中方能成功。

美國總統拜登周四在二戰盟軍登陸紀念日，親抵法國諾曼第演說，將目前俄軍侵烏與二戰相提並論。他稱「獨裁與自由之間的鬥爭永無止境」，形容人們正活在「二戰結束以來全球民主最受風險的時刻」，他指美國、北約，以至全球逾50個國家聯盟「正堅持與烏克蘭站在一起，將不會離棄」，因一旦烏克蘭淪陷，全歐洲都將受威脅。

（路透社/法新社/新華社/俄羅斯衛星通訊社/CNN）