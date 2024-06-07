報告：極端飢餓巴人亡 兒童受永久損害

糧食及緊急援助人員對於使用「饑荒」一詞有嚴格技術上定義，要滿足3個條件，包括1）20%家庭須面對食物極度缺乏，或基本上處於飢餓的情况；2）三分之一兒童必須有嚴重營養不良或消瘦；3）每天每1萬人有兩名成人或4名兒童死於飢餓及其併發症。現實是當某區被宣布進入饑荒情况時，有很多人已死於飢餓。

逾百萬人受威脅 聯國促開救援通道

總部設於美國的饑荒早期預警系統網絡（FEWS NET）上月31日發表報告，指加沙北部4月開始有可能已發生饑荒，而「不論是否已明確達到或超過饑荒門檻，加沙各地的人都死於與飢餓相關原因」。至於聯合國世界糧食計劃署（WFP）及糧食及農業組織（FAO）近日共同發表的報告，指逾100萬人預計在今年7月中或以前面對死亡及饑荒。

聯合國人道主義事務副秘書格里菲斯（Martin Griffiths）周三在社交網站X表示，在加沙要提供援助變得幾乎不可能，指要開放所有邊境口岸、需要安全且暢通無阻的通道，及要優先考慮人道援助。

（衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）