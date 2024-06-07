以軍炸加沙學校收容所40死 新軍事行動3天殺逾百巴人 UNRWA轟漠視國際法

以稱精準打擊 指哈馬斯掩飾作戰基地

受襲學校由聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）營運，收容了約6000名流徙巴人。以軍稱戰機採取精準打擊，又發布衛星圖片指出武裝分子躲藏在學校建築物的兩個位置。以軍發言人勒納指摘哈馬斯及伊斯蘭武裝分子故意利用聯合國設施作為作戰基地；他稱有20至30名武裝人員匿藏校內，大多數人都被擊殺，表示沒發現有平民傷亡。

哈馬斯的媒體辦公室主任塔瓦卜塔（Ismail Al-Thawabta）否認學校藏有哈馬斯指揮站的說法，稱以軍捏造虛假故事來證明其行動正當。他及另一醫療消息人士指有40人死亡，包括14名兒童和9名婦女。至於UNRWA主任拉扎里尼在社交網站X指有最少35人死亡，多人受傷，他又對有武裝組織匿藏避難所的說法感震驚，但稱他們無法核實說法。他指摘攻擊或將聯合國建築用於軍事目的，是公然無視國際人道主義法。

另外，以軍在周二（4日）晚上至周三（5日）早上空襲和炮擊加沙中部布賴傑難民營、邁加齊難民營及代爾拜拉赫市東部，造成包括婦女和兒童在內75人死亡，數十人受傷。

美評估哈馬斯損一半戰力 改游擊

以哈戰事開始至今天已滿8個月，在戰事爆發以前，美國估計哈馬斯有2萬至2.5萬武裝成員。路透社周四引述有美國和以國官員稱，哈馬斯現已損失約一半戰力。有3名美國高級官員指出，哈馬斯的武裝成員人數跌至約9000至1.2萬人；以軍則在戰事中失去近300名士兵。一名官員稱哈馬斯現多數避免跟逼近加沙南部城市拉法的以軍持續小規模戰鬥，而是依賴伏擊和簡易炸彈攻擊。

有加沙居民亦表示，在前數月以軍一進入哈馬斯地盤，哈馬斯就會攔截、交戰並開火，現則等候以軍部署後再伏擊及攻擊。美方官員指哈馬斯利用打游擊方式，同時在隧道走私武器、再利用未爆彈藥及從以軍俘獲武器的配合下，抵抗行動可持續數月。以色列早前亦有類似看法，內塔尼亞胡的國安顧問上星期表示，戰事可能持續至最少今年底。

以軍發言人勒納稱，他們在摧毁哈馬斯方面仍有一段距離，但亦指哈馬斯已失去約半數的武裝成員。他又指以軍正適應哈馬斯策略上的轉變，同時指出「殺死地上每個恐怖分子」並非現實可行目標，但「摧毁哈馬斯的管治地位」則是個可實現的軍事目標。

真主黨自殺式無人機襲以北村莊

除了加沙戰事，以軍面臨其他火頭。黎巴嫩真主黨周三向以國北部邊境附近一個村莊發射自殺式無人機，造成7人受傷。以國總理內塔尼亞胡周三稱以國準備在北部採取非常強而有力的行動，將會以某種方式重拾過去數月受真主黨針對地區的安全。

（路透社/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）