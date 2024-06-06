日重啟Cool Japan 外銷軟實力吸財源

動漫電玩列關鍵產業

日本首相官邸會議前天敲定「知識產權推進計劃2024」，力爭至2033年使漫畫、海外旅客赴日旅遊和農產品出口等合計達50萬億日圓（約2.5萬億港元）規模，其中政府將為當中所包括新版Cool Japan計劃提供支援，例如發掘創作者、改善業界前線員工薪酬被壓低等行業慣例、跟海外調查部門加強應對盜版網站等，以達20萬億日圓的產業規模目標。首相岸田文雄表示，將以跨政府部門合作推進新戰略，要求相關部門首長迅速採取行動。

《每日新聞》同日報道，日本政府最新數據顯示，該國文化內容在海外的產業規模2022年達4.7萬億日圓（約2355億港元），直逼半導體產業的出口額。2012年底安倍晉三內閣設立Cool Japan戰略擔當大臣，翌年成立官民合資的Cool Japan機構管理相關計劃，日本動漫電玩等次文化產業雖在海外廣受歡迎，但鑑於出口及版權營運成本，該機構去年3月仍錄得356億日圓（約17億港元）赤字。

現岸田政府則分析，經歷新冠疫情，日本動漫電玩在海外的受歡迎程度已普及至一般年輕人，海外民眾喜愛的日本食品種類有所擴大；多次重覆訪日的旅客和長期逗留人士增加，虛擬動畫網紅等直播打電玩等有助提升日本國際軟實力等種種因素，指「重啟Cool Japan計劃的適當時機已到來」。

（共同社/每日新聞/法新社）