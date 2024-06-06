前員工控Meta對巴人偏見 稱撐巴帖文被壓制 修復漏洞遭炒

提告的美籍巴勒斯坦裔的哈馬德（Ferras Hamad）2021年起任職Meta的機器學習團隊，他在入稟文件稱Meta對巴人有偏見，指公司刪去內部員工提及在加沙死亡家屬的通訊，又會調查他們使用巴勒斯坦旗幟的Emoji（表情符號）。哈馬德質疑Meta不會對使用以色列和烏克蘭國旗Emoji的員工展開調查。

加沙頹垣片被列色情內容

在入稟文件中，哈馬德表示他被解僱，似乎源於去年12月一次涉及處理平台嚴重緊急問題的「網站事件」（SEV，Site EVent）。他稱在處理有關巴勒斯坦名人Ig發表的帖文無法出現在搜尋結果和動態頁面的SEV時，注意到有程序不合規情况，例如巴人攝影記者阿扎伊扎（Motaz Azaiza）一段顯示加沙一座被毁建築的短片被錯誤歸類為色情內容。

投訴歧視反被指違政策

翌月，哈馬德收到Meta的代表通知他成為調查對象，他提出內部歧視投訴，數天後就被解僱。哈馬德稱，公司指他違反了「員工不得處理有私交人士的帳戶」的政策，因而被解僱。哈馬德認為公司指的相關人士是阿扎伊扎，但他稱與阿扎伊扎並沒私交。

Meta沒有即時回應路透社查詢。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列後，觸發以哈戰事，Meta一直被指摘打壓支持巴人的言論。今年較早時有近200名Meta僱員向公司行政總裁朱克伯格發公開信，提出類似關注。

（路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）