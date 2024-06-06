拜登簽令美墨邊境「落閘」 面臨司法挑戰

「做共和黨國會議員不敢做的事」

拜登在白宮宣布新規定時稱是為了「做共和黨國會議員不敢做的事」，即採取必要措施確保邊境安全，宣布限制在南部邊境非法入境移民取得庇護資格。拜登指那些合法到美國的尋庇者，例如透過預約並到美國過境口岸的人，仍可申請庇護，但選擇非法赴美者會被禁止取得庇護資格及留在美國。拜登續指禁令會生效至非法入境的人數回落到美國的系統能有效管理的水平為止。

路透社引述政府官員解釋稱，新入境庇護禁令會在7天平均被捕非法入境者達2500人時生效，直至每日平均被捕人數連續3周跌至低於1500人，邊境才會重開。目前非法入境美國尋庇人數正高於禁令生效門檻。美國政府最新數據顯示，今年4月美國邊境平均每日有逾4300人被捕。近月亦有大批中國移民非法入境。

禁令周三起生效，被捕的非法移民會隨即被驅逐出境或送回墨西哥，而美國國土安全部指無人陪伴的兒孩、面臨嚴重醫療或安全威脅人士，及人口販運受害人不受新措施限制。

共和黨特朗普揶揄門面工夫

ACLU及其他移民倡議組織批評拜登採取類似特朗普2018年的限制庇護申請政策，皆屬違法。ACLU律師格倫特（Lee Gelernt）稱他們計劃提告。眾議院議長邁克·約翰遜形容措施是裝飾門面，質疑拜登若關心邊境問題，早就採取行動。特朗普則在其社交平台Truth Social上載影片稱：「數百萬人湧入我們的國家，現在經歷近4年失敗、軟弱、可悲領導後，狡猾的拜登假裝終在邊境問題採取一些行動。」

（法新社/路透社/紐約時報/ABC新聞）