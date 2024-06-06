諾曼第登陸80周年 拜登「民主演說」助選情

除了拜登，今次紀念活動有法國總統馬克龍、英國國王查理斯三世、英國首相辛偉誠、加拿大總理杜魯多和德國總理朔爾茨等25名國家元首和政府首長出席。主辦單位今年4月時表示，今年雖不會邀請俄總統普京，但考慮到蘇聯的歷史角色，仍計劃邀俄方代表出席，但法國總統馬克龍上月底稱，鑑於俄軍侵烏戰事近幾周加劇「目前不宜讓俄國參與」。政治新聞網站Politico.eu報道，主辦單位是在美英和另外兩個二戰盟國官員提出質疑後決定不邀俄方。另一方面，烏克蘭總統澤連斯基獲邀出席紀念活動，突顯「當年諾曼第登陸與今日烏克蘭正在奮戰彼此間的共鳴」。

邀澤連斯基不邀普京

預計在出席紀念儀式的約4500名嘉賓當中，約200人是二戰老兵。隨着二戰結束至今已80年，當年參戰的在世老兵大多年屆百歲，主辦單位和政府官員都承認，今年可能是最後一次有在世老兵參加每5年一次的諾曼第登陸擴大紀念活動。

拜登之後會國事訪問法國，在6月8日於巴黎會見馬克龍。雙方將討論對烏克蘭的支持，以及加強在經濟、太空和核問題上的合作。

（法新社/路透社/CNN/中央社）