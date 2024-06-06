歐洲議會選舉 極右勢力惹關注 疑歐派多國復熾 援烏環保政策添陰霾

歐洲議會選舉5年一度，今屆議席將由選前705席增至720席，歐盟27國有逾3.7億合資格選民。歐洲新聞台上月10日報道，基於多個民調預測，溫和疑歐的右派「歐洲保守派和改革主義者」（ECR）黨團預計可比上屆多取7席，致所佔議席增至76席，而疑歐極右的認同與民主（ID）黨團更將進帳23席至82席，有機會爭奪第3大黨團的地位。不過，自上月底ID把捲入納粹歷史言論爭議的德國另類選擇黨（AfD）逐出黨團後，又再產生新的變數。

中間派親歐黨團料保過半議席

雖然民調同時預計EPP、中左翼「社民進步聯盟」和自由派「復興歐洲」等傳統中間派親歐黨團合共仍可保持過半議席，但在個別政策取態上或再難形成強勢多數，右派黨團崛起勢將影響2019年出台《歐洲綠色協議》的落實情况，包括2026年再確定是否在2035年禁止出售全新柴油汽車。右派黨團亦批評歐盟推動有機耕作損害農業發展。此外，不少右派黨團人士被指同情俄羅斯，如他們當選，勢將影響歐盟的援烏預算。

馮德萊恩未排除與疑歐右派合作

另一會受影響的迫切問題是推舉新一任歐盟委員會主席。雖然現主席馮德萊恩因其代表的EPP將繼續是歐洲議會的主要勢力之一，她仍是未來該職位的主要有力競爭者。但如果右翼黨團勢力有所增長，有可能會推舉出一名疑歐、反移民，以及親俄的候選人作為歐盟委員會主席。為此，馮德萊恩雖拒絕與極右的ID結盟，但她4月表示，跟疑歐右派ECR的合作很取決於該黨團所得議席，和其最新的內部組成。

歐洲議會的黨團組成時有變動，其光譜結構亦時見鬆散。如匈牙利總理歐爾班所屬的青民盟（Fidesz），在2021年時脫離EPP，現在則正尋求加入ECR；ECR成員「芬蘭人黨」和波蘭的「法律與公正黨」在疑歐程度上，便比屬ID的法國「國民聯盟」更極端。ID驅逐德國AfD顯示其內部分裂；ECR多由歐洲國家執政黨組成，而ID成員多是國內邊緣小黨，亦顯示兩右派黨團之間存有鴻溝。惟它們如能團結，將可在歐洲議會發揮更大影響力。

馬林勒龐倡組超級黨團

法國「國民聯盟」領袖馬林勒龐近期向意大利總理梅洛尼提議組建右派單一「超級黨團」，獲歐爾班支持。梅洛尼領導的「意大利兄弟黨」屬於ECR，政治網站Politico歐洲版稱，如ECR和ID合併，有機會躋身繼EPP後，歐洲議會第二大黨團。

為防選舉受干預，英國《衛報》周二報道，歐盟4月成立假資訊危機小組以監控和刪除主要來自俄羅斯的相關選舉假資訊。另外，國際人權組織「全球見證」（Global Witness）周二表示，該組織的測試顯示TikTok核准了它們投放的全部16則假資訊廣告。

（CNBC/法新社/Politico/衛報）