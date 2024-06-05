英脫歐領袖法拉奇參選「𠝹票」 保守黨雪上霜

民調預測最大敗仗 閣員議席難保

這個由天空電視台和民調機構YouGov聯合做的民調結果顯示，工黨將會在下議院650席中取得422席，較2019年上屆大選大增220席，並超越1997年貝理雅率領工黨取得大勝上台時所得的419席。至於保守黨則預計只得140席，大減225席，是自1906年以來保守黨最大敗仗，並會在多個重要選區失去議席，包括倫敦市、英格蘭東北部和西北部，以及威爾斯等。一些保守黨重要閣員和資深議員也預料會輸掉議席，包括財相侯俊偉、國防大臣夏博思、下議院領袖莫佩琳及前下議院領袖李思銘等。

被視為英國脫歐象徵的極右政客法拉奇（Nigel Farage），周一宣布接任英國改革黨（前稱脫歐黨）黨魁並參加大選。法拉奇曾表示不會參選，以幫助他的朋友、美國前總統特朗普今年競選總統。他周一表示，改變主意是因為對自己沒有為支持者站出來而感到內疚，並誓言會在英國帶領「政治叛亂」。法拉奇出選的選區目前由保守黨控制，輿論普遍認為他出選將拉走保守黨內保守派選票，進一步打擊保守黨選情。

另一方面，保守黨首相辛偉誠（Rishi Sunak）周一繼續拉票活動，對於被指任內容許大量移民入境，他承諾若果勝選，將會為移民入境人數設每年上限。有望成為十多年來首名工黨首相的黨魁施紀賢（Keir Starmer）同日則大打強硬牌，表明如果有需要時會動用核武，相信是要與前黨魁郝爾彬堅決反對使用核武的立場劃清界線。

（YouGov/路透社/獨立報）