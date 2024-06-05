莫迪明年屆「退位」年齡 黨內繼任人角力受關注

「選戰專家」內政部長拓荒有功

沙阿跟莫迪一樣來自印度西部古吉拉特邦，1982年作為學生政客初遇莫迪，按後者建議加入人民黨分支組織，到1990年代「兩師徒」聯手為人民黨在古吉拉特邦「拓荒」，促成莫迪2001年成為邦首席部長，奠定後來問鼎總理的基礎。沙阿被視為選戰專家，有舊幕僚形容他擅長物色和提拔有政治潛力的年輕人，代表作是2014年大選助人民黨在北方邦橫掃接近九成議席。到2019年再操盤助莫迪連任後，沙阿獲任命為內政部長，被形容為「印度第二號權力人物」，任內推廣印度教民族主義政綱，爭議政策包括修例剝奪穆斯林的印度國民身分，以及禠奪唯一以穆斯林為主的查謨和克什米爾邦的特別自治地位。

北方邦首席部長改善治安吸投資

阿迪蒂亞納特1998年以26歲之齡在北方邦選區首度當選人民院（聯邦下議院）議員，2017年領軍勝出北方邦地選，成為邦首席部長至今。阿迪蒂亞納特本身是印度教教士，2014年兼任北方邦戈勒克神廟的總祭司，宗教立場保守。他以往曾狠批穆斯林男子和印度教女教徒通婚，又促成在1992年被拆除的巴布里清真寺遺址上重建印度教的羅摩神廟。阿迪蒂亞納特執掌北方邦順利改善治安，有效吸引工業基建投資，但被質疑缺乏處理國家內政和外交的經驗。在人民黨陣營輸掉北方邦議席多數後，其前景添上疑問。

（日經亞洲/BBC）